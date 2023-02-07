Резидентская виза: как получить

Резидентская виза позволяет легально жить в стране и выдается на срок до 10 лет. Преимущества, которые открываются после оформления визы:





Длительный срок проживания на территории страны.

Свободное передвижение.

Открытие счёта в банке и получение кредита.

Получение статуса налогового резидента ОАЭ.

Ведение бизнеса на территории страны.

Легальная работа в местных компаниях.

Обучение детей в местных школах.

Оформление медицинской страховки.

Получение водительского удостоверения.

Подача заявки на шенгенскую визу и на визу в США.





Способы получения резидентской визы:





После устройства на работу в компанию, которая зарегистрирована на территории страны.

При поступлении в учебное заведение ОАЭ.

После открытия бизнеса на территории СЭЗ.

При покупке недвижимости от 750 000 AED.

При вложении от 10 000 000 AED инвестиций в экономику страны.

За выдающиеся достижения в области науки.





Чтобы больше узнать о возможностях, которые открывает виза, звоните по номеру +971 43 102302