Дата: 07.02.2023
Резидентская виза: как получить
Резидентская виза позволяет легально жить в стране и выдается на срок до 10 лет. Преимущества, которые открываются после оформления визы:
- Длительный срок проживания на территории страны.
- Свободное передвижение.
- Открытие счёта в банке и получение кредита.
- Получение статуса налогового резидента ОАЭ.
- Ведение бизнеса на территории страны.
- Легальная работа в местных компаниях.
- Обучение детей в местных школах.
- Оформление медицинской страховки.
- Получение водительского удостоверения.
- Подача заявки на шенгенскую визу и на визу в США.
Способы получения резидентской визы:
- После устройства на работу в компанию, которая зарегистрирована на территории страны.
- При поступлении в учебное заведение ОАЭ.
- После открытия бизнеса на территории СЭЗ.
- При покупке недвижимости от 750 000 AED.
- При вложении от 10 000 000 AED инвестиций в экономику страны.
- За выдающиеся достижения в области науки.
Чтобы больше узнать о возможностях, которые открывает виза, звоните по номеру +971 43 102302
