Liv Lux

1A, Al Mamsha Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
LIV Real Estate Development
Площадь
от 307 м² до 1418 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 3 267 405 $от 10 642 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2022
Площадь участка3382 м²
Виды отделкиС отделкой
ФасадНавесной фасад
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовДуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
1418
17 971 281
12 668

Описание

Новый проект с международным уровнем гостиничного сервиса на живописной набережной Dubai Marina. Наслаждайтесь потрясающими видами на Персидский залив, остров Palm Jumeirah, Dubai Marina и окрестности Дубая. Жилой комплекс высотой 47 этажей включает апартаменты с 1-4 спальнями и двухуровневыми пентхаусами с 4-5 спальнями. Все лоты с просторными террасами, балконами и окнами в пол. Интерьеры апартаментов в спокойной цветовой гамме с преобладанием мягких оттенков дерева и камня. На территории комплекса доступны: лаунж, салон красоты, студия йоги, infinity-бассейн, SPA- и фитнес-центр, конференц-зал, кинотеатры, бассейны, корт для игры в падел-теннис, ландшафтные сады, зона барбекю, площадка для игры в гольф. В непосредственной близости расположены районы Dubai Media City, Jumeirah Lake Towers и Emirates Hills. В 5 минутах находятся променад The Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, отели Le Royal Meridien Beach Resort & Spa и The Ritz-Carlton. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодороги Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций Дубая. В шаговой доступности находится остановка Jumeirah, Royal Meridian 1. За 30 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до отель-паруса Burj Al Arab и колеса обозрения Ain Dubai. Чуть дальше находится небоскреб Burj Khalifa и знаменитые районы Downtown Dubai, Business Bay и DIFC. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой и бытовой техникой Miele, Siemens, Villeroy & Boch. В отделке использовали итальянский мрамор и натуральное дерево. Надежный застройщик LIV Developers – застройщик международного уровня, который реализует проекты по миру: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Стамбул и Дубай. На рынке Дубая девелопер выбирает исключительно экономически привлекательные районы, среди которых Palm Jumeirah, Perl Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, Emirate Hills и Jebel Ali.

Локация

На карте
1A, Al Mamsha Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Море500 м
Магазин400 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

LIV Real Estate Development

LIV Real Estate Development

Компания с международным опытом в создании элитной недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и инвестиций в Дубае с 2000-х годов. Быстрые продажи в ОАЭ — результат многолетнего опыта и стремления к совершенству. Так, 75% первого самостоятельного проекта, запущенного в 2015 году, было реализовано менее чем за год.
Подробнее

Каталог