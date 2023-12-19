Подробный гид по району Dubai Marina

Почему именно этот район стал местом притяжения для инвесторов?

Dubai Marina считается одним из самых престижных и развитых районов Дубая. Он расположен вдоль побережья Персидского залива, поэтому славится обилием живописных набережных и общедоступных лаунж-зон. Высокие небоскребы, вдоль которых протягиваются водные каналы, разнообразие баров, роскошные яхт-клубы – все это делает район привлекательным не только для туристов, но и инвесторов.

Основные плюсы района

– Dubai Marina расположен в freehold-зоне, т.е. можно приобрести недвижимость с полным правом частной собственности.

– Прогнозируемая доходность от недвижимости составляет до 6,4% годовых.

– Район идеально подходит как для расширения собственного бизнеса, так и для инвестирования капитала в недвижимость.

– Здесь можно найти развлечения на любой вкус: от яхт-клубов до различных экстремальных видов спорта.

– Практически из любых апартаментов открываются потрясающие виды на море и город.

– Здесь располагается самый лучший пляж в ОАЭ.

– Хорошая транспортная доступность.

– Развитая инфраструктура района.

– Строительство здесь прочти завершено, поэтому точно не придется жить рядом со стройкой.

Но было бы неправильно не рассказать о минусах в районе. В основном жители Dubai Marina жалуются на следующие пункты:

Кажется, район никогда не спит, поэтому многим может показаться шумным и максимально динамичным.

Большое количество туристов, а в связи с этим – пробки на дорогах.

По сравнению с некоторыми районами Дубая здесь мало зелени.

Однако все минусы можно легко перевести в плюсы. Динамика района позволяет всегда быть в тонусе, вместо автомобиля можно пользоваться общественным транспортом, а гулять с детьми ходить в соседний район JLT, где есть роскошный зеленый парк.

Целевая аудитория

Строительство Dubai Marina началось в 2003 году и быстро стало одним из крупнейших и наиболее амбициозных проектов в мире. Ключевым аспектом развития района было создание искусственной пристани для яхт. Dubai Marina предоставляет космополитический образ жизни, который идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и свободным молодым людям.

Также не стоит упускать из виду, что район считается элитным, поэтому цены на недвижимость здесь соответствующие. Dubai Marina имеет высоки статус, поэтому спрос на премиальную недвижимость здесь повышен, а рынок аренды демонстрирует подъем.

Транспортная доступность

Район связан с основным магистральным путем — Sheikh Zayed Road. Автотрасса протягивается вдоль северо-южной оси Дубая, соединяя многие части города, включая районы DIFC, Downtown Dubai, Dubai Media City, Dubai Internet City, JLT и Jumeirah. Широкие полосы, интегрированные мосты и удобные съезды обеспечивают плавное движение транспорта. Поэтому из Dubai Marina максимально удобно добираться до других районов.

С другой стороны открывается удобный выезд на улицу Al Sufouh Road. Магистраль протягивается вдоль побережья от района Dubai Marina к Madinat Jumeirah и Burj Al Arab. По пути можно наслаждаться открывающимися видами на Аравийский залив и бирюзовое море.

Очевидным плюсом района является метро. То есть для проживания в Dubai Marina не обязательно иметь свой личный транспорт, ведь при необходимости можно пользоваться общественным. Ближайшие станции метро — Dubai Marina и DMCC. Также здесь хорошо развита сеть автобусных остановок, а дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут на автомобиле.

Развитая инфраструктура

Пляж JBR считается одним из лучших в эмиратах. Здесь самое теплое и чистое море, а на набережной расположено множество кафе и ресторанов. Также в Dubai Marina есть большой торговый центр с кинотеатром и бутиками модных брендов, поэтому ни туристам, ни местным жителям не придется каждый раз ездить в Dubai Mall за покупками.

Любители спокойного отдыха оценят яхт-клубы и рестораны, а для тех, кто любит более экстремальные развлечения, есть надувной аквапарк, тарзанка и парашютный центр Skydive Dubai.

Основные развлечения в районе

– Надувной аквапарк – это детские батуты, установленные на воде. Тут можно развлекаться на сколько хватит фантазии: кувыркаться, падать, прыгать и бегать. За день веселья придется заплатить 155 AED. Билеты для взрослого и ребенка стоят одинаково, скидки для детей не предусмотрены.

– Сплеш-парки очень популярны для стран и городов, в которых летом устанавливается высокая температура. Здесь нет горок, но есть различные брызгалки, струи воды, бьющие из-под земли, и водяные аттракционы, поэтому Splash Pad является идеальной альтернативой аквапарку для совсем маленьких детей. Возрастное ограничение на вход – до 12 лет.

– XLINE – самое экстремальное и веселое развлечение в Dubai Marina, в которым участникам предлагается совершить поездку на зип-лайне. Трос натянут между башней Amjan Towers и крышей торгового центра. За экстрим придется заплатить 650 AED, однако воспоминания останутся с вами на всю жизнь.

– Основное место для гурманов и любителей разных видов кухни – Pier 7. Концепция комплекса необычная: на семи этажах располагаются семь ресторанов с кухнями разных народов мира. Можно устроить себе гастрономическое недельное путешествие, не выезжая из района. Ужин в одном из ресторанов обойдется вам не менее чем 200 AED.

Инвестиционная привлекательность

Dubai Marina продолжает оставаться одним из наиболее популярным и востребованных районов в Дубае. Это обусловлено большим выбором недвижимости, высоким уровнем обслуживания, близостью к деловому центру города и туристической привлекательностью.

Наиболее высокий доход предоставляют студии и апартаменты с 1 спальней — приблизительно до 6,4%. За ними следуют апартаменты с 2-3 спальнями с доходностью около 5,7% и 5,3% соответственно. Просторные лоты с 4-5 спальнями могут похвастаться вероятной годовой доходностью 4,5%.

При выборе вилл и таунхаусов рентабельность напрямую зависит от количества комнат — чем их больше, тем выше доход. Поэтому Dubai Marina считается самым популярным районом для покупки роскошных квартир в Дубае.

Здесь хорошо развито русскоязычное комьюнити, что также важно для многих клиентов. Ведь в Dubai Marina можно чувствовать себя комфортно, даже если у вас есть языковой барьер.

ТОП-2 проекта района для инвестиций

Liv Lux - новый проект с гостиничным сервисом на живописной набережной.

В продаже апартаменты с 3-4 спальнями.

Готовность: четвертый квартал 2025.

Апартаменты и пентхаусы с окнами в пол, просторными террасами и потрясающими видами на Персидский залив.

Жилой комплекс предлагает внутреннюю развитую инфраструктуру: лаунж, салон красоты, студия йоги, фитнес-центры, конференц-зал, кинотеатры, бассейны, корт для игры в падел-теннис, зона барбекю, специальная площадка для игры в гольф, infinity-бассейн и SPA зона.

Стоимость: от 6 049 548 AED

Liv Residence – жилой комплекс, расположенный на берегу рукотворного канала Dubai creek.

В продаже апартаменты с 2 спальнями.

Готовность: третий квартал 2020.

Просторные апартаменты с панорамными окнами и высокими потолками. Главные услуги жилого комплекса: открытый бассейн, детские площадки на свежем воздухе, спортивный комплекс и т.д. торговый центр Dubai Marina Mall находится в пешей доступности.

Стоимость: от 3 299 548 AED

Что в итоге

Dubai Marina представляет уникальное сочетание современного образа жизни, роскоши и бизнес-потенциала. Именно благодаря развитой инфраструктуре и транспортным связям район становится не только удобным местом для проживания, но и центром коммерческой активности.