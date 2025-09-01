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LIV Real Estate Development

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LIV Real Estate Development

LIV Real Estate Development

Компания с международным опытом в создании элитной недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и инвестиций в Дубае с 2000-х годов. Быстрые продажи в ОАЭ — результат многолетнего опыта и стремления к совершенству. Так, 75% первого самостоятельного проекта, запущенного в 2015 году, было реализовано менее чем за год.


Преимущества LIV Developers:

- Индивидуальный подход;

- Быстрая реализация проектов;

- Привлекательные условия;

- Высокое качество.


LIV Developers — выбор тех, кто ценит роскошь, стиль и надежность.

3 предложения
Waterside by LIV
Waterside by LIV
La Verda Dubai Marina Suites & Villas, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 242 м² до 944 м²
Первый взнос
2 спальниот 242 м²от 11 699 548 AED
4 спальниот 598 м²от 25 999 548 AED
от 11 699 548 AEDот 40 221 AED/м²
Liv Lux
Liv Lux
1A, Al Mamsha Street, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 186 м² до 1418 м²
Первый взнос30%
3 спальниот 186 м²от 6 749 548 AED
4 спальниот 675 м²от 23 999 548 AED
5 спаленот 1418 м²от 67 999 548 AED
от 6 749 548 AEDот 35 534 AED/м²
LIV Maritime
LIV Maritime
WS06, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 72 м² до 519 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 72 м²от 1 999 548 AED
2 спальниот 107 м²от 2 679 548 AED
3 спальниот 239 м²от 6 374 548 AED
от 1 999 548 AEDот 24 873 AED/м²
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