LIV Real Estate Development

Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 242 м² до 944 м²
Первый взнос–
2 спальниот 242 м²от 11 699 548 AED
4 спальниот 598 м²от 25 999 548 AED
Компания с международным опытом в создании элитной недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и инвестиций в Дубае с 2000-х годов. Быстрые продажи в ОАЭ — результат многолетнего опыта и стремления к совершенству. Так, 75% первого самостоятельного проекта, запущенного в 2015 году, было реализовано менее чем за год.
Преимущества LIV Developers:
- Индивидуальный подход;
- Быстрая реализация проектов;
- Привлекательные условия;
- Высокое качество.
LIV Developers — выбор тех, кто ценит роскошь, стиль и надежность.