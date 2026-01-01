Описание

Элегантная жилая башня на берегу Персидского залива в Dubai Maritime City. Стеклянный фасад клубного дома LIV Maritime подчеркивает современный дизайн здания. Изысканные интерьеры и детально продуманные планировки создают атмосферу умиротворения и вдохновения. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. Панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, поле для мини-гольфа, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, детская игровая площадка, сауна, джакузи, зона барбекю, комната для переговоров и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Rashid Road. Дорога до Rashid Yachts & Marina займет 5 минут, до Pearl Jumeirah – 7 минут, до Dubai International Financial Center – 15 минут. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall составит 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.