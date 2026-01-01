Каталог
LIV Maritime

LIV Maritime

WS06, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
LIV Real Estate Development
Площадь
от 117 м² до 256 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 075 438 $от 8 037 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
55%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
117
1 075 438
9 115
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая башня на берегу Персидского залива в Dubai Maritime City. Стеклянный фасад клубного дома LIV Maritime подчеркивает современный дизайн здания. Изысканные интерьеры и детально продуманные планировки создают атмосферу умиротворения и вдохновения. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. Панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, поле для мини-гольфа, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, детская игровая площадка, сауна, джакузи, зона барбекю, комната для переговоров и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Rashid Road. Дорога до Rashid Yachts & Marina займет 5 минут, до Pearl Jumeirah – 7 минут, до Dubai International Financial Center – 15 минут. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall составит 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

WS06, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Магазин280 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

LIV Real Estate Development

LIV Real Estate Development

Компания с международным опытом в создании элитной недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и инвестиций в Дубае с 2000-х годов. Быстрые продажи в ОАЭ — результат многолетнего опыта и стремления к совершенству. Так, 75% первого самостоятельного проекта, запущенного в 2015 году, было реализовано менее чем за год.
