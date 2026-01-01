Каталог
LIV Oceanside

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
LIV Real Estate Development
Площадь
от 215 м² до 303 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 2 096 541 $от 7 899 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
215
2 096 541
9 719
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Стеклянная башня на первой береговой линии. LIV Oceanside — бутиковый комплекс с собственной мариной на Dubai Islands, который создан для ценителей роскоши и спокойного образа жизни. Плавные изгибы фасадов, панорамные виды на Персидский залив и просторные террасы создают уникальную атмосферу курортного отдыха в непосредственной близости от мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в фирменном стиле: поверхности из натурального камня и кварца, паркет из благородных пород дерева, трехметровые окна от пола до потолка и шкафы с европейской фурнитурой. Премиальная техника от Miele и немецкая сантехника Axor и Villeroy & Boch. — Wellness-инфраструктура мирового уровня включает тренажерный зал, пространство для йоги, паровые и финские сауны, кислородную камеру, кабинет красной светотерапии, джакузи, бассейн, соковый бар, лаунж-зону, дзен-сады, библиотеку, конференц-зал, подкаст-студию и кинотеатр. — Прямой доступ к марине для яхт, до пляжа можно дойти за 2 минуты. В шаговой доступности находятся парковые зоны, велосипедные дорожки и променад с ресторанами и магазинами. Трансфер доставляет резидентов до полей для гольфа. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubai Islands с удобным выездом на мост Infinity Bridge. Путь до Waterfront Market, Al Mamzar, Rashid Yachts & Marina, Dubai Cruise Terminal, Dubai Maritime City, Pearl Jumeirah, J1 Beach Restaurants & Beach Clubs, Dubai Healthcare City, Bulgari Resort, Four Seasons Hotel Jumeirah, Mandarin Oriental Jumeirah, Dubai International Financial Centre и World Trade Centre займет от 5 до 15 минут. Добраться до центральных районов Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Mall можно за 18 минут, а до архитектурной достопримечательности Dubai Frame — за 20 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport продлится 20 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море150 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

LIV Real Estate Development

LIV Real Estate Development

Компания с международным опытом в создании элитной недвижимости в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и инвестиций в Дубае с 2000-х годов. Быстрые продажи в ОАЭ — результат многолетнего опыта и стремления к совершенству. Так, 75% первого самостоятельного проекта, запущенного в 2015 году, было реализовано менее чем за год.
Подробнее
