Топ-5 районов Дубая, которые предпочитают русские инвесторы

Куда лучше инвестировать, чтобы получать за это максимальную прибыль?

В 2023 году россияне уверенно вошли в тройку главных покупателей недвижимости в ОАЭ и явно не собираются сдавать позиций. Разбираемся, какие районы инвесторы считают самыми выгодными для вложения капитала.

Почему Дубай?

— Пожалуй, основными факторами популярности Дубая у российских инвесторов считаются нулевые налоги и высокая окупаемость вложений.

— Власти стремятся сделать Дубай самым развивающимся и технологичным городом. Такие цели, несомненно, привлекут еще больше туристов в будущем, а значит, аренда недвижимости будет пользоваться высоким спросом.

— Выгодное территориальное положение позволяет жителям и туристам наслаждаться теплым климатом и путешествовать в эмираты в любое время года.

Какую недвижимость в Дубае покупают российские инвесторы

Чаще всего для инвестиций россияне выбирают апартаменты с одной или двумя спальнями. Такая недвижимость закрывает несколько целей сразу. Во-первых, ее можно сдавать в краткосрочную аренду. Во-вторых, по необходимости жить в ней самостоятельно несколько месяцев в году.

Основные требования россиян к недвижимости в Дубае

Большинство инвесторов ищут недвижимость в Дубае под сдачу в краткосрочную или долгосрочную аренду. Поэтому требования к апартаментам чаще всего повторяются. Вот основные из них:

— Расположение жилого комплекса не дальше, чем в 20-ти минутах от моря или главных достопримечательностей. Любой брокер вам сообщит, что самый популярный вопрос у российских инвесторов: «А далеко ли до моря?».

— Жилой комплекс с развитой внутренней и внешней инфраструктурой: бассейн, парк, зеленые зоны, крупные торговые центры.

— Детские сады, школы, аптеки и продуктовые магазины в непосредственной близости от жилья.

Любимые районы россиян для инвестиций

Конечно, большинство россиян предпочитают вкладывать свой капитал в недвижимость, находящуюся в центральных или активно развивающихся районах.

1)Dubai Marina — этот район считается максимально популярным для инвестирования. Здесь можно сдавать квартиру как в долгосрочную, так и в краткосрочную аренду. Расположенная вдоль персидского залива, недвижимость в этом районе привлекает как инвесторов, так и туристов. В первую очередь видами на набережную и близости к главным достопримечательностям города.

Franck Muller Aeternitas — жилой комплекс, находящийся в самом центре района Dubai Marina. Уникальный дизайн здания, пространства для отдыха в жилом комплексе и непосредственная близость от знаменитых пляжных локаций делают ЖК привлекательным для инвестирования. Добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall можно за 15-20 минут, поэтому расположение комплекса идеально подходит для сдачи недвижимости в краткосрочную или долгосрочную аренду.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года.

Стоимость: от 2 700 000 AED.

2)Palm Jumeirah. Этот район привлекает инвесторов с высоким уровнем дохода, так как Palm Jumeirah предлагает каждому приобщиться к роскошному образу жизни. Конечно, здесь есть жилье практически на любой вкус и кошелек, однако больше всего район специализируется на элитной недвижимости. Основными факторами привлекательности Palm Jumeirah являются:

— Удобное расположение. Можно легко и комфортно добраться до центральных районов эмирата.

— Большое количество туристических достопримечательностей.

— Множество развлекательных услуг.

Инвесторов этот район привлекает по следующим причинам:

— Ежегодный рост цен на недвижимость, а значит, увеличение прибыли при ее перепродаже.

— Высокая доходность от аренды.

Cote d'Azur – гостиничный комплекс с лучшими пляжами, позволяющий оказаться на курорте, не выезжая из города. На территории созданы все условия для жизни и отдыха.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года.

Стоимость: от 3 852 339 AED.

3)Business Bay — этот район расположен в самом центре Дубая. Business Bay считается деловым пространством: здесь находятся множество офисов различных компаний. За это его любят российские фрилансеры. Однако расположение всего в 1,5 километров от Burj Khalifa и самого известного торгового центра Dubai Mall делают Business Bay привлекательным и для туристов.

Bayz 101 — элитный жилой комплекс, расположенный вблизи достопримечательностей. Здесь есть все, что необходимо для жизни в мегаполисе: собственный бассейн на территории ЖК, теннисный корт, тренажерные залы и т.д.

Срок сдачи: 2 квартал 2028 года.

Стоимость: от 1 175 000 AED.

4)Dubailand — один из самых туристических и развлекательных районов в Дубае. Это настоящий город в городе со своими ресторанами, парками, торговыми центрами и отелями. Район привлекает инвесторов тем, что в Dubailand комфортно жить людям с разными запросами. Здесь арендуют квартиры как семьи с детьми, так и деловые предприниматели или фрилансеры. Тут действует самый большой в мире крытый тематический парк.

Skyros — жилой комплекс с современным дизайном и развитой инфраструктурой, в котором можно почувствовать себя на курорте.

Срок сдачи: 2 квартал 2026.

Стоимость: от 1 926 698 AED.

5)Dubai Hills — максимально зеленый район для комфортной жизни. Примерно за двадцать минут на автомобиле можно добраться до Dubai Marina и Даунтаун. Несмотря на развитую инфраструктуру, атмосфера здесь очень спокойная, поэтому район идеально подойдет для семей с детьми. Жители района поддерживают здоровый образ жизни: тут можно найти множество маршрутов для бега, спортзалов, велодорожек и даже полей для гольфа. Арендуют помещения здесь в основном семьи с детьми или люди, которые предпочитают вести спокойный образ жизни.

Club Drive — современный комплекс, идеально подходящий для семейного проживания. Прекрасные виды из окон на масштабное поле для гольфа помогут ощутить себя в «зеленом сердце» Дубая. Высокий уровень внутренней инфраструктуры понравится каждому проживающему в комплексе.

Срок сдачи: 1 квартал 2028 года.

Стоимость: от 1 591 888 AED.

Заключение

Прежде чем инвестировать в недвижимость Дубая, нужно определиться с потенциальными арендаторами. Если вы планируете сдавать недвижимость семьям с детьми, то выбирайте такие районы, как Dubailand или Dubai Hills. Если же вы планируете краткосрочную аренду – обратите внимание на более туристические места: Dubai Marina, Palm Jumeirah или Business Bay.