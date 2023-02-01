Cote d'Azur

Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, названных в честь живописных жемчужин Французской Ривьеры – Monaco, Nice, Cannes и St. Tropez. Представлено 250 меблированных гостиничных апартаментов с балконами, современной бытовой техникой и джакузи. Каждый из номеров создан с учетом вашего комфорта и оснащен кондиционером, уютной гостиной зоной, телевизором и кабельными каналами, сейфом и отдельной ванной комнатой. Из окон открываются потрясающие виды на пляж и Арабский залив. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: пляж, корт для сквоша, бассейны, торговые площадки, магазины, музей, тренажерный зал, бильярдная, площадка для игр и развлечений, корт для настольного тенниса, зал для боулинга, площадка для йоги, прогулочная зона. Расположенный на площади более 12 000 квадратных метров, проект объединяет 4 голубые лагуны, которые передают естественную красоту Средиземного моря. Курорт Côte d'Azur предлагает гостям высококлассный консьерж-сервис и бесплатный Wi-Fi. Особенность комплекса – пристань для яхт Курортный комплекс Côte d'Azur является первым в истории парусным и пляжным направлением в Дубае. Гости смогут воспользоваться возможностью поставить собственную лодку на якорь на одной из ближайших якорных стоянок. Трансфер на яхте отправляется на остров каждые 10 минут. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.

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