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Главная - Жилые комплексы - Cote d'Azur

Cote d'Azur

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 103 м² до 171 м²
Количество спален1
Стартовая цена3 777 918 AED
от 3 777 918 AED
от 36 481 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%1 133 376 AED
При оформлении договора
4%151117 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 888 959 AED
При передаче
20%755 584 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов4
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Этажность4
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 777 918 AED
Стадии строительстваСуществующий, На этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Комната для игры в теннис
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Море10 м

Описание

Гостиничный комплекс Côte d'Azur, вдохновленный духом Французской Ривьеры, расположенный на острове Main Europe Island. Это потрясающий прибрежный курорт предоставляет доступ к лучшим средиземноморским пляжам и образу жизни на лазурном берегу.

Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, названных в честь живописных жемчужин Французской Ривьеры – Monaco, Nice, Cannes и St. Tropez. Представлено 250 меблированных гостиничных апартаментов с балконами, современной бытовой техникой и джакузи. Каждый из номеров создан с учетом вашего комфорта и оснащен кондиционером, уютной гостиной зоной, телевизором и кабельными каналами, сейфом и отдельной ванной комнатой. Из окон открываются потрясающие виды на пляж и Арабский залив. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: пляж, корт для сквоша, бассейны, торговые площадки, магазины, музей, тренажерный зал, бильярдная, площадка для игр и развлечений, корт для настольного тенниса, зал для боулинга, площадка для йоги, прогулочная зона. Расположенный на площади более 12 000 квадратных метров, проект объединяет 4 голубые лагуны, которые передают естественную красоту Средиземного моря. Курорт Côte d'Azur предлагает гостям высококлассный консьерж-сервис и бесплатный Wi-Fi. Особенность комплекса – пристань для яхт Курортный комплекс Côte d'Azur является первым в истории парусным и пляжным направлением в Дубае. Гости смогут воспользоваться возможностью поставить собственную лодку на якорь на одной из ближайших якорных стоянок. Трансфер на яхте отправляется на остров каждые 10 минут. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
103 - 124
3 777 918 - 4 693 856
36 481 - 42 601
1 спальня
170 - 171
6 266 246 - 7 968 951
36 800 - 46 391

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands

Новости о проекте

  1. Гид по искусственным островам The World Islands
    Гид по искусственным островам The World Islands 12.12.2023
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