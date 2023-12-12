Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиГид по искусственным островам The World Islands
Дата: 12.12.2023

Гид по искусственным островам The World Islands

Гид по искусственным островам The World Islands

5 главных причин инвестировать в недвижимость архипелага

Что такое The World Islands

The World Islands – самый долгожданный и амбициозный проект в Дубае. В этом архипелаге расположено триста островов, которые формой напоминают настоящие континенты нашей планеты. Уникальность этого места заключается в том, что все острова созданы искусственно и соединены между собой водными маршрутами. The World Islands, считается одним из самых престижных и дорогостоящих районов Дубая. Средняя стоимость квартир здесь составляет 1 800 000 AED.

Концепция островов 

Острова названы в честь разных стран, поэтому, попадая сюда, можно легко «оказаться» в Европе, не покидая ОАЭ. Главная цель островов – создание роскошного места для уединения и отдыха, которое привлечет туристов и инвесторов. Многие знаменитости уже купили себе острова на архипелаге. Например, миллиардер Ричард Брэнсон приобрел остров «Великобритания», а Брэд Питт и Анджелина Джоли (на время приобретения острова они еще были законными супругами) купили остров «Эфиопия» в 2007 году. 

Расположение островов 

У островов нет сухопутного сообщения с Дубаем, поэтому добраться до них можно только по воде или воздуху. Гостям и тем жителям островов, у которых по каким-то причинам нет личного транспорта, предоставляются лодки. Расстояние от Дубая до островов составляет примерно 4 километра. Недалеко от островов находятся такие районы, как Dubai Marina, Jumeirah и Palm Jumeirah. 

Инфраструктура островов 

–Здесь располагаются современные отели и все, что нужно для лучшего пляжного отдыха.

–Экологически чистый транспорт: лодки, гидросамолеты, яхты, скоростные катера. 

–На островах есть мини-супермаркеты с самыми нужными товарами. Однако если вам понадобится что-то, чего невозможно найти на островах — это не станет проблемой.   Ведь всего за двадцать минут можно добраться до торгового центра Mall of the Emirates. 

–Кафе и рестораны располагаются в крупных отелях. Не нужно уезжать с острова, чтобы сходить на вкусный ужин. 

–Чистейшие, не перегруженные туристами пляжи, некий аналог Мальдив. 

Почему инвесторам выгодно покупать недвижимость в The World Islands

  • Сегодня The World Islands строится весьма активно, поэтому есть возможность приобрести недвижимость по минимальной стоимости. Как только архипелаг будет полностью готов – цены здесь значительно возрастут. 
  • Архипелаг славится абсолютной безопасностью: доступ к островам есть только у жильцов, а остальную защиту обеспечивает охрана. 
  • Вкладываясь в недвижимость в The World Islands, покупатель может претендовать на резидентскую визу. Напоминаем, что виза не несколько лет выдается при покупке квартиры от 750 000 AED.
  • Перспектива развития как краткосрочной, так и долгосрочной аренды. 
  • Вилла на архипелаге может стать уединенным местом отдыха для жителей Дубая. Например, позволить себе провести выходные или каникулы за городом, практически не отдаляясь от эмирата.

Что такое Heart of Europe и почему он популярен

Самым важным и перспективным проектом на островах Дубая является архипелаг The Heart of Europe в форме сердца. На нем расположены шесть островов с люксовыми отелями, многоквартирными комплексами, роскошными виллами и современной инфраструктурой. В архитектуре прослеживается стиль европейских городов: Швейцария, Венеция, Германия и т.д. 

Главные особенности The Heart of Europe

The Heart of Europe станет первым в мире климатически контролируемым курортом. Например, в отеле Coted'Azur открыли уникальную достопримечательность – улицу, на которой круглый год идет дождь. В будущем тут планируется создать искусственный снег. Проект полностью работает на солнечной энергии, что является неоспоримым плюсом. 

На острове Санкт-Петербург планируется открытие первого свадебного отеля. Это привлечет еще больше туристов, желающих уединенно и роскошно провести медовый месяц.  

Транспортная доступность 

Жители островов The Heart of Europe смогут без проблем добраться до основных достопримечательностей Дубая:

  • Путь до Burj Khalifa займет около 10 минут;
  • Добраться до Business Bay и метро можно в течение 15 минут;
  • 20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта. 

Лучшие предложения по недвижимости в The Heart of Europe

В The Heart of Europe каждый найдет недвижимость по вкусу и бюджету: от апартаментов в современном стиле до роскошных водных вилл. Предлагаем рассмотреть лучшую недвижимость для инвестиции в этом архипелаге. 

Cote d'Azur  - гостиничный комплекс от застройщика The Heart of Europe, вдохновленный духом Французской Ривьеры. Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, а каждый номер создан для комфортного проживания. На территории комплекса есть вся современная инфраструктура, включающая корт для настольного тенниса, зал для боулинга, пляж и бассейны. 

Стоимость: от 3 777 918 AED

Portofino Hotel – семейный отель от застройщика The Heart of Europe.  На территории есть множество развлечений: SPA салон, детский клуб, бассейны, аквариумы и семейная зона. В отеле регулярно проводятся кинопоказы, балетные представления, различные водные шоу. 

Стоимость: от 3 137 462 AED

Если вы хотите инвестировать в недвижимость The World Islands, лучше поторопиться с принятием решения. А если у вас остались какие-то вопросы, то наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас и решат все спорные и непонятные моменты.

Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. 5 скрытых вызовов переезда в Дубай
    12.12.2025

    5 скрытых вызовов переезда в Дубай

    Об этом не говорят риэлторы, а мы расскажем — чтобы ваши клиенты были готовы к реальности и не разочарованы

  3. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

Item 1 of 9
Каталог