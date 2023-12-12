Гид по искусственным островам The World Islands

5 главных причин инвестировать в недвижимость архипелага

Что такое The World Islands

The World Islands – самый долгожданный и амбициозный проект в Дубае. В этом архипелаге расположено триста островов, которые формой напоминают настоящие континенты нашей планеты. Уникальность этого места заключается в том, что все острова созданы искусственно и соединены между собой водными маршрутами. The World Islands, считается одним из самых престижных и дорогостоящих районов Дубая. Средняя стоимость квартир здесь составляет 1 800 000 AED.

Концепция островов

Острова названы в честь разных стран, поэтому, попадая сюда, можно легко «оказаться» в Европе, не покидая ОАЭ. Главная цель островов – создание роскошного места для уединения и отдыха, которое привлечет туристов и инвесторов. Многие знаменитости уже купили себе острова на архипелаге. Например, миллиардер Ричард Брэнсон приобрел остров «Великобритания», а Брэд Питт и Анджелина Джоли (на время приобретения острова они еще были законными супругами) купили остров «Эфиопия» в 2007 году.

Расположение островов

У островов нет сухопутного сообщения с Дубаем, поэтому добраться до них можно только по воде или воздуху. Гостям и тем жителям островов, у которых по каким-то причинам нет личного транспорта, предоставляются лодки. Расстояние от Дубая до островов составляет примерно 4 километра. Недалеко от островов находятся такие районы, как Dubai Marina, Jumeirah и Palm Jumeirah.

Инфраструктура островов

–Здесь располагаются современные отели и все, что нужно для лучшего пляжного отдыха.

–Экологически чистый транспорт: лодки, гидросамолеты, яхты, скоростные катера.

–На островах есть мини-супермаркеты с самыми нужными товарами. Однако если вам понадобится что-то, чего невозможно найти на островах — это не станет проблемой. Ведь всего за двадцать минут можно добраться до торгового центра Mall of the Emirates.

–Кафе и рестораны располагаются в крупных отелях. Не нужно уезжать с острова, чтобы сходить на вкусный ужин.

–Чистейшие, не перегруженные туристами пляжи, некий аналог Мальдив.

Почему инвесторам выгодно покупать недвижимость в The World Islands

Сегодня The World Islands строится весьма активно, поэтому есть возможность приобрести недвижимость по минимальной стоимости. Как только архипелаг будет полностью готов – цены здесь значительно возрастут.

Архипелаг славится абсолютной безопасностью: доступ к островам есть только у жильцов, а остальную защиту обеспечивает охрана.

Вкладываясь в недвижимость в The World Islands, покупатель может претендовать на резидентскую визу. Напоминаем, что виза не несколько лет выдается при покупке квартиры от 750 000 AED.

Перспектива развития как краткосрочной, так и долгосрочной аренды.

Вилла на архипелаге может стать уединенным местом отдыха для жителей Дубая. Например, позволить себе провести выходные или каникулы за городом, практически не отдаляясь от эмирата.

Что такое Heart of Europe и почему он популярен

Самым важным и перспективным проектом на островах Дубая является архипелаг The Heart of Europe в форме сердца. На нем расположены шесть островов с люксовыми отелями, многоквартирными комплексами, роскошными виллами и современной инфраструктурой. В архитектуре прослеживается стиль европейских городов: Швейцария, Венеция, Германия и т.д.

Главные особенности The Heart of Europe

The Heart of Europe станет первым в мире климатически контролируемым курортом. Например, в отеле Coted'Azur открыли уникальную достопримечательность – улицу, на которой круглый год идет дождь. В будущем тут планируется создать искусственный снег. Проект полностью работает на солнечной энергии, что является неоспоримым плюсом.

На острове Санкт-Петербург планируется открытие первого свадебного отеля. Это привлечет еще больше туристов, желающих уединенно и роскошно провести медовый месяц.

Транспортная доступность

Жители островов The Heart of Europe смогут без проблем добраться до основных достопримечательностей Дубая:

Путь до Burj Khalifa займет около 10 минут;

Добраться до Business Bay и метро можно в течение 15 минут;

20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта.

Лучшие предложения по недвижимости в The Heart of Europe

В The Heart of Europe каждый найдет недвижимость по вкусу и бюджету: от апартаментов в современном стиле до роскошных водных вилл. Предлагаем рассмотреть лучшую недвижимость для инвестиции в этом архипелаге.

Cote d'Azur - гостиничный комплекс от застройщика The Heart of Europe, вдохновленный духом Французской Ривьеры. Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, а каждый номер создан для комфортного проживания. На территории комплекса есть вся современная инфраструктура, включающая корт для настольного тенниса, зал для боулинга, пляж и бассейны.

Стоимость: от 3 777 918 AED

Portofino Hotel – семейный отель от застройщика The Heart of Europe. На территории есть множество развлечений: SPA салон, детский клуб, бассейны, аквариумы и семейная зона. В отеле регулярно проводятся кинопоказы, балетные представления, различные водные шоу.

Стоимость: от 3 137 462 AED

Если вы хотите инвестировать в недвижимость The World Islands, лучше поторопиться с принятием решения. А если у вас остались какие-то вопросы, то наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас и решат все спорные и непонятные моменты.