Гид по искусственным островам The World Islands
5 главных причин инвестировать в недвижимость архипелага
Что такое The World Islands
The World Islands – самый долгожданный и амбициозный проект в Дубае. В этом архипелаге расположено триста островов, которые формой напоминают настоящие континенты нашей планеты. Уникальность этого места заключается в том, что все острова созданы искусственно и соединены между собой водными маршрутами. The World Islands, считается одним из самых престижных и дорогостоящих районов Дубая. Средняя стоимость квартир здесь составляет 1 800 000 AED.
Концепция островов
Острова названы в честь разных стран, поэтому, попадая сюда, можно легко «оказаться» в Европе, не покидая ОАЭ. Главная цель островов – создание роскошного места для уединения и отдыха, которое привлечет туристов и инвесторов. Многие знаменитости уже купили себе острова на архипелаге. Например, миллиардер Ричард Брэнсон приобрел остров «Великобритания», а Брэд Питт и Анджелина Джоли (на время приобретения острова они еще были законными супругами) купили остров «Эфиопия» в 2007 году.
Расположение островов
У островов нет сухопутного сообщения с Дубаем, поэтому добраться до них можно только по воде или воздуху. Гостям и тем жителям островов, у которых по каким-то причинам нет личного транспорта, предоставляются лодки. Расстояние от Дубая до островов составляет примерно 4 километра. Недалеко от островов находятся такие районы, как Dubai Marina, Jumeirah и Palm Jumeirah.
Инфраструктура островов
–Здесь располагаются современные отели и все, что нужно для лучшего пляжного отдыха.
–Экологически чистый транспорт: лодки, гидросамолеты, яхты, скоростные катера.
–На островах есть мини-супермаркеты с самыми нужными товарами. Однако если вам понадобится что-то, чего невозможно найти на островах — это не станет проблемой. Ведь всего за двадцать минут можно добраться до торгового центра Mall of the Emirates.
–Кафе и рестораны располагаются в крупных отелях. Не нужно уезжать с острова, чтобы сходить на вкусный ужин.
–Чистейшие, не перегруженные туристами пляжи, некий аналог Мальдив.
Почему инвесторам выгодно покупать недвижимость в The World Islands
- Сегодня The World Islands строится весьма активно, поэтому есть возможность приобрести недвижимость по минимальной стоимости. Как только архипелаг будет полностью готов – цены здесь значительно возрастут.
- Архипелаг славится абсолютной безопасностью: доступ к островам есть только у жильцов, а остальную защиту обеспечивает охрана.
- Вкладываясь в недвижимость в The World Islands, покупатель может претендовать на резидентскую визу. Напоминаем, что виза не несколько лет выдается при покупке квартиры от 750 000 AED.
- Перспектива развития как краткосрочной, так и долгосрочной аренды.
- Вилла на архипелаге может стать уединенным местом отдыха для жителей Дубая. Например, позволить себе провести выходные или каникулы за городом, практически не отдаляясь от эмирата.
Что такое Heart of Europe и почему он популярен
Самым важным и перспективным проектом на островах Дубая является архипелаг The Heart of Europe в форме сердца. На нем расположены шесть островов с люксовыми отелями, многоквартирными комплексами, роскошными виллами и современной инфраструктурой. В архитектуре прослеживается стиль европейских городов: Швейцария, Венеция, Германия и т.д.
Главные особенности The Heart of Europe
The Heart of Europe станет первым в мире климатически контролируемым курортом. Например, в отеле Coted'Azur открыли уникальную достопримечательность – улицу, на которой круглый год идет дождь. В будущем тут планируется создать искусственный снег. Проект полностью работает на солнечной энергии, что является неоспоримым плюсом.
На острове Санкт-Петербург планируется открытие первого свадебного отеля. Это привлечет еще больше туристов, желающих уединенно и роскошно провести медовый месяц.
Транспортная доступность
Жители островов The Heart of Europe смогут без проблем добраться до основных достопримечательностей Дубая:
- Путь до Burj Khalifa займет около 10 минут;
- Добраться до Business Bay и метро можно в течение 15 минут;
- 20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта.
Лучшие предложения по недвижимости в The Heart of Europe
В The Heart of Europe каждый найдет недвижимость по вкусу и бюджету: от апартаментов в современном стиле до роскошных водных вилл. Предлагаем рассмотреть лучшую недвижимость для инвестиции в этом архипелаге.
Cote d'Azur - гостиничный комплекс от застройщика The Heart of Europe, вдохновленный духом Французской Ривьеры. Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, а каждый номер создан для комфортного проживания. На территории комплекса есть вся современная инфраструктура, включающая корт для настольного тенниса, зал для боулинга, пляж и бассейны.
Стоимость: от 3 777 918 AED
Portofino Hotel – семейный отель от застройщика The Heart of Europe. На территории есть множество развлечений: SPA салон, детский клуб, бассейны, аквариумы и семейная зона. В отеле регулярно проводятся кинопоказы, балетные представления, различные водные шоу.
Стоимость: от 3 137 462 AED
Если вы хотите инвестировать в недвижимость The World Islands, лучше поторопиться с принятием решения. А если у вас остались какие-то вопросы, то наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас и решат все спорные и непонятные моменты.