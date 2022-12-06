Проект насчитывает 440 лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Некоторые апартаменты представлены с частными бассейнами. Благодаря прямому выходу к ландшафтным пространствам, зеленым зонам и ухоженным тропинкам, жители смогут почувствовать ощущение единения с природой. Комьюнити гарантирует безопасную среду и современный аутентичный образ жизни для всех резидентов. На территории расположены ландшафтные сады, бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, баскетбольная площадка, лаунж, кинотеатр на открытом воздухе, детская площадка, сауна, беговая дорожка, health club. За 5-10 минут можно дойти до больницы Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms и Loyal Minimart, школы Safa Community School, салона красоты Beauty Haven Salon Dubai. Развитая транспортная сеть Skyros гармонично вписывается в центральный район Дубая. Близость к улицам Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к достопримечательностям города, деловым центрам и местам отдыха. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает современную эстетику и элегантность. Каждая деталь продумана до мелочей. Энергосберегающие технологии и система «Умный дом» способствуют сохранению окружающей среды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

Подробнее