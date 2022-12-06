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Главная - Жилые комплексы - Skyros

Skyros

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Umm Suqeim Street, 7/2
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 142 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 830 363 AED
от 1 830 363 AED
от 14 816 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%366 073 AED
При оформлении договора
4%73215 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 098 218 AED
После передачи
20%366 073 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 830 363 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа3 км
Магазин250 м
Медицинский центр450 м

Описание

Новый комплекс в быстрорастущем районе Arjan — исключительный проект в греческом стиле, задающий стандарты роскошной жизни в Дубае. Благодаря современному дизайну и развитой инфраструктуре, в Skyros вы будете чувствовать себя как на знаменитом курорте.

Проект насчитывает 440 лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Некоторые апартаменты представлены с частными бассейнами. Благодаря прямому выходу к ландшафтным пространствам, зеленым зонам и ухоженным тропинкам, жители смогут почувствовать ощущение единения с природой. Комьюнити гарантирует безопасную среду и современный аутентичный образ жизни для всех резидентов. На территории расположены ландшафтные сады, бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, баскетбольная площадка, лаунж, кинотеатр на открытом воздухе, детская площадка, сауна, беговая дорожка, health club. За 5-10 минут можно дойти до больницы Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms и Loyal Minimart, школы Safa Community School, салона красоты Beauty Haven Salon Dubai. Развитая транспортная сеть Skyros гармонично вписывается в центральный район Дубая. Близость к улицам Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к достопримечательностям города, деловым центрам и местам отдыха. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает современную эстетику и элегантность. Каждая деталь продумана до мелочей. Энергосберегающие технологии и система «Умный дом» способствуют сохранению окружающей среды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
114 - 142
1 830 363 - 2 170 482
14 816 - 17 901

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Umm Suqeim Street, 7/2