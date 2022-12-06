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Bayz 101 by Danube

MBK Tower Parking, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 34 м² до 169 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 175 000 AED
от 1 175 000 AED
от 29 266 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
10%117500 AED
+
4%47000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
64%752 000 AED
После передачи
26%305 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2028
Этажность102
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 175 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Теннисный корт
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро450 м
Море4 км
Аэропорт15 км

Описание

Элитный 101-этажный жилой комплекс Bayz 101 в самом центре Дубая. Эксклюзивное расположение комплекса открывает великолепные виды на на Burj Khalifa и Dubai Canal. Проект сочетает в себе уникальную архитектуру, изысканность и инновационный дизайн интерьеров. Полностью меблированные апартаменты с индивидуальными бассейнами идеально подходят для современного образа жизни. Ключевые особенности проекта - Bayz 101 насчитывает более 40 различных активностей для проведения активного досуга: несколько бассейнов, теннисные корты, боулинг, гольф-симулятор, беговые дорожки, а также залы для фитнеса и йоги. - Широкий спектр удобств обеспечивает высокий уровень комфорта. В их числе зоны для барбекю, банкетный зал, кинотеатр, библиотека, смотровая площадка и качели на крыше, просторные лаунж-зоны, а также детские игровые пространства. - Апартаменты отличаются элегантностью и функциональностью благодаря современному дизайну и высококачественным материалам отделки. Каждый лот полностью меблирован и оснащен бытовой техникой премиального класса. Инфраструктура района Bayz 101 находится в непосредственной близости от знаменитого Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. Деловой и туристический район Business Bay привлекает разнообразную аудиторию, от сотрудников корпораций, расположенных в округе, до семей с детьми и молодых пар. Локация богата на рестораны, кафе, модные бары, spa-центры и магазины. Кроме того, в Business Bay есть школы, парки, зоны отдыха и все необходимое для жизни в современном мегаполисе. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. Станция метро Business Bay в пешей доступности от комплекса предоставляет возможность свободно передвигаться по городу, минуя дорожные пробки. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 25-30 минут, до района Dubai Marina дорога займет 20-25 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
34 - 34
1 175 000 - 1 650 000
33 817 - 47 488
1 спальня
70 - 87
2 050 000 - 2 700 000
29 266 - 30 885
2 спальни
89 - 104
3 000 000 - 4 200 000
33 498 - 40 114
3 спальни
138 - 149
4 600 000 - 5 000 000
33 187 - 33 491
4 спальни
169 - 169
5 800 000 - 5 800 000
34 265 - 34 265

Инфраструктура

MBK Tower Parking, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Bayz 101 by Danube