Club Drive

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта. На территории находятся infinity-бассейн с террасой для отдыха, лаунж с кинотеатром, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, детский бассейн, фитнес-центры, лобби для гостей и ландшафтный парк на уровне подиума. В пределах 10 минут на автомобиле расположены супермаркет Geant Express, больница King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School и GEMS International School, парк Dubai Hills Park, торговый центр Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Al Marabea’ Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечная, полностью оборудованная кухня, балконы, гардеробные. Апартаменты с 3 спальнями включают комнату для персонала и дополнительную ванную комнату. Некоторые лоты представлены с отдельной комнатой, которую можно организовать как рабочий кабинет. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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