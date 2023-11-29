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Club Drive

Golf Suites at Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 69 м² до 145 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 591 888 AED
от 1 591 888 AED
от 22 877 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%159 189 AED
При оформлении договора
4%63676 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 273 510 AED
При передаче
10%159 189 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2028
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 591 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа700 м
Магазин130 м
Медицинский центр1 км
Море9 км

Описание

Семейное комьюнити в зеленом сердце Дубая — районе Dubai Hills Estate. Откройте для себя образ жизни, где элегантность природы сочетается с современными технологиями. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Современность сочетается с практичностью благодаря функциональным пространствам и отделке натуральными материалами нейтральных оттенков. Из окон открываются виды на гольф-поле Dubai Hills Golf Club и окружающие пространства.

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта. На территории находятся infinity-бассейн с террасой для отдыха, лаунж с кинотеатром, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, детский бассейн, фитнес-центры, лобби для гостей и ландшафтный парк на уровне подиума. В пределах 10 минут на автомобиле расположены супермаркет Geant Express, больница King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School и GEMS International School, парк Dubai Hills Park, торговый центр Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Al Marabea’ Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечная, полностью оборудованная кухня, балконы, гардеробные. Апартаменты с 3 спальнями включают комнату для персонала и дополнительную ванную комнату. Некоторые лоты представлены с отдельной комнатой, которую можно организовать как рабочий кабинет. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69 - 73
1 591 888 - 1 676 888
22 877 - 22 939
2 спальни
100 - 100
2 639 888 - 2 646 888
26 214 - 26 235
3 спальни
145 - 145
3 853 888 - 3 853 888
26 507 - 26 507

Инфраструктура

Golf Suites at Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Новости о проекте

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    Оазис в пустыне: 3 самых зеленых района для семейной жизни в Дубае29.11.2023
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