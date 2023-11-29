Оазис в пустыне: 3 самых зеленых района для семейной жизни в Дубае

«В Дубае совсем нет зелени, тут только бетон и жара!»

Такую фразу можно услышать от тех клиентов, которые имеют весьма призрачное представление об эмирате. Действительно, когда-то Дубай был пустыней, а теперь стал современным городом с большим количеством автомобильных трасс, высоток и богатой городской инфраструктурой.

Давайте разберемся, почему же у Дубая репутация искусственного города без зелени?

Дело в том, что многие прилетают в Дубай в качестве туристов и посещают только топовые места: район Даунтаун, где находится знаменитая Бурдж Халифа, модный район Дубай Марина с огромными небоскребами. Все эти туристические пространства были максимально застроены для того, чтобы показать жителям и гостям ОАЭ, какой Дубай мощный и инфраструктурный эмират.

Но, если не ограничивать свое путешествие пребыванием только в центральной части эмирата, то можно увидеть совсем другую картину.

Сейчас правительство Дубая усиленно работает над тем, чтобы город стал не только суперсовременным, но также более зеленым и экологичным. И мы имеем в виду не только парки и зоны для отдыха, а создание целых развитых зеленых районов для жизни в ОАЭ.

Dubai Hills

Dubai Hills расположен между двумя «центрами» Дубая: Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Чтобы добраться до них, вам потребуется всего лишь двадцатиминутное путешествие на машине.

Район начал застраиваться в 2014 году. И если в то время первым жителям приходилось видеть вокруг себя только пустыню, то сейчас они наслаждаются настоящим оазисом.

Dubai Hills разделен на несколько зон:

– Зона, в которой доступны виллы и таунхаусы премиум-класса.

– Зона, в которой сосредоточены жилые комплексы.

– Зона с виллами и таунхаусами в центральной части.

Dubai Hills можно назвать идеальным районом для жизни с семьей. Это настоящий зеленый город в городе. Застройщики здесь не забыли про общественные зоны и построили множество детских площадок, роскошных парков и прогулочных зон. Здесь отсутствует туристическая шумиха, которая обычно свойственна Дубаю.

Главной достопримечательностью района является огромный Dubai Hills Park, из-за которого многие семейные пары рассматривают приобретение недвижимости именно в Dubai Hills. В этом парке есть целая аквазона с мини-пляжем, множество детских площадок, мягкая беговая дорожка, волейбольная площадка и другие активности для семейного отдыха. Для любителей животных здесь предусмотрены зеленые вольеры для выгула собак.

Визитной карточкой района также является гольф-клуб с 18-ти луночным полем. А для тех, кто не представляет свою жизнь без шопинга также есть хорошая новость – для того чтобы походить по магазинам, не нужно куда-то ехать. Здесь есть свой торговый центр Dubai Hills mall.

Лучшие предложения по недвижимости в районе Dubai Hills

Club Drive – семейный комплекс от застройщика Emaar Properties PJSC с зонами отдыха, детскими площадками, бассейнами и ландшафтным парком.

Стоимость начинается от 1 591 888 AED

Parkside Views – проект от застройщика Emaar Properties PJSC. Основными удобствами ЖК являются зона барбекю с выходом в парк, детская площадка, бассейны.

Стоимость начинается от 2 167 888 AED

Jumeirah Village Circle

Район Jumeirah Village Circle (сокращенно JVC) максимально привлекает семейные пары по следующим причинам:

­– Здесь есть множество парков, озер и зеленых зон.

– Хорошая транспортная доступность к любой точке Дубая.

– Большое количество ресторанов и магазинов.

Застройка зданий в JVC имеет радиальную форму, поэтому все важные элементы инфраструктуры расположены в центре. Из-за этого главный парк JVC выглядит как осьминог, раскинувший свои щупальца в разные стороны. В этом основная фишка района – где бы вы не купили себе квартиру, у вас всегда будет шаговая доступность к парку. Парк в JVC максимально зеленый и очень приятный, несмотря на то, что он не такой современный, как в Dubai Hills. Здесь комфортно находиться как днем, так и вечером, благодаря высоким деревьям, которые создают необходимую для длительных прогулок тень.

По соседству с районом JVC расположились такие достопримечательности, как Дубайский Сад Чудес и Сад бабочек, которые также славятся своими огромными зелеными территориями.

Лучшие предложения по недвижимости в районе Jumeirah Village Circle

Sapphire 32 – комплекс с панорамными окнами, высокими потолками, бассейнами для детей и взрослых и озелененными зонами отдыха.

Стоимость начинается от 706 687 AED

ONYX – жилой комплекс с детской площадкой, тренажерным залом и бассейном.

Стоимость начинается от 1 650 000 AED

Mohammed Bin Rashid City

Это один из самых новых районов Дубая. Его строительство началось в 2012 году и продолжалось в течение трех лет. Район известен обилием зеленых территорий: это и парк Забиль и один из старейших парков Дубая – Сафа парк. В нем можно идеально отдохнуть от городской суеты, а также покататься на лодках по живописному озеру.

Под зеленые зоны в этом районе отведено более 65% всей территории. Mohammed Bin Rashid City идеально подходит для проживания с детьми: здесь расположено множество детских садов и школ. А также именно тут находится огромная библиотека необычной формы. В этом районе есть зеленая набережная, искусственная лагуна, а также парки с беговыми и велосипедными дорожками. В общем все, что нужно для спокойной (но не скучной!) семейной жизни.

Лучшие предложения по недвижимости в районе Mohammed Bin Rashid City

The Crest at Sobha Hartland – комплекс с ландшафтными террасами, Sky Garden, где каждый проживающий может отдохнуть и расслабиться после рабочего дня или в выходные.

Стоимость начинается от 2 071 011 AED.

Riviera Reve – к основным услугам жителей этого комплекса представлены терраса на крыше с зоной барбекю, пейзажный бассейн, ландшафтные зоны.

Стоимость начинается от 2 137 135 AED.

Побывав в любом из этих районов, можно удостовериться, что Дубай – город не только небоскребов, но и комфортабельных парков, зеленых оазисов и многочисленных зон для семейного отдыха.