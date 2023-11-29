Оазис в пустыне: 3 самых зеленых района для семейной жизни в Дубае
«В Дубае совсем нет зелени, тут только бетон и жара!»
Такую фразу можно услышать от тех клиентов, которые имеют весьма призрачное представление об эмирате. Действительно, когда-то Дубай был пустыней, а теперь стал современным городом с большим количеством автомобильных трасс, высоток и богатой городской инфраструктурой.
Давайте разберемся, почему же у Дубая репутация искусственного города без зелени?
Дело в том, что многие прилетают в Дубай в качестве туристов и посещают только топовые места: район Даунтаун, где находится знаменитая Бурдж Халифа, модный район Дубай Марина с огромными небоскребами. Все эти туристические пространства были максимально застроены для того, чтобы показать жителям и гостям ОАЭ, какой Дубай мощный и инфраструктурный эмират.
Но, если не ограничивать свое путешествие пребыванием только в центральной части эмирата, то можно увидеть совсем другую картину.
Сейчас правительство Дубая усиленно работает над тем, чтобы город стал не только суперсовременным, но также более зеленым и экологичным. И мы имеем в виду не только парки и зоны для отдыха, а создание целых развитых зеленых районов для жизни в ОАЭ.
Dubai Hills
Dubai Hills расположен между двумя «центрами» Дубая: Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Чтобы добраться до них, вам потребуется всего лишь двадцатиминутное путешествие на машине.
Район начал застраиваться в 2014 году. И если в то время первым жителям приходилось видеть вокруг себя только пустыню, то сейчас они наслаждаются настоящим оазисом.
Dubai Hills разделен на несколько зон:
– Зона, в которой доступны виллы и таунхаусы премиум-класса.
– Зона, в которой сосредоточены жилые комплексы.
– Зона с виллами и таунхаусами в центральной части.
Dubai Hills можно назвать идеальным районом для жизни с семьей. Это настоящий зеленый город в городе. Застройщики здесь не забыли про общественные зоны и построили множество детских площадок, роскошных парков и прогулочных зон. Здесь отсутствует туристическая шумиха, которая обычно свойственна Дубаю.
Главной достопримечательностью района является огромный Dubai Hills Park, из-за которого многие семейные пары рассматривают приобретение недвижимости именно в Dubai Hills. В этом парке есть целая аквазона с мини-пляжем, множество детских площадок, мягкая беговая дорожка, волейбольная площадка и другие активности для семейного отдыха. Для любителей животных здесь предусмотрены зеленые вольеры для выгула собак.
Визитной карточкой района также является гольф-клуб с 18-ти луночным полем. А для тех, кто не представляет свою жизнь без шопинга также есть хорошая новость – для того чтобы походить по магазинам, не нужно куда-то ехать. Здесь есть свой торговый центр Dubai Hills mall.
Лучшие предложения по недвижимости в районе Dubai Hills
Club Drive – семейный комплекс от застройщика Emaar Properties PJSC с зонами отдыха, детскими площадками, бассейнами и ландшафтным парком.
Стоимость начинается от 1 591 888 AED
Parkside Views – проект от застройщика Emaar Properties PJSC. Основными удобствами ЖК являются зона барбекю с выходом в парк, детская площадка, бассейны.
Стоимость начинается от 2 167 888 AED
Jumeirah Village Circle
Район Jumeirah Village Circle (сокращенно JVC) максимально привлекает семейные пары по следующим причинам:
– Здесь есть множество парков, озер и зеленых зон.
– Хорошая транспортная доступность к любой точке Дубая.
– Большое количество ресторанов и магазинов.
Застройка зданий в JVC имеет радиальную форму, поэтому все важные элементы инфраструктуры расположены в центре. Из-за этого главный парк JVC выглядит как осьминог, раскинувший свои щупальца в разные стороны. В этом основная фишка района – где бы вы не купили себе квартиру, у вас всегда будет шаговая доступность к парку. Парк в JVC максимально зеленый и очень приятный, несмотря на то, что он не такой современный, как в Dubai Hills. Здесь комфортно находиться как днем, так и вечером, благодаря высоким деревьям, которые создают необходимую для длительных прогулок тень.
По соседству с районом JVC расположились такие достопримечательности, как Дубайский Сад Чудес и Сад бабочек, которые также славятся своими огромными зелеными территориями.
Лучшие предложения по недвижимости в районе Jumeirah Village Circle
Sapphire 32 – комплекс с панорамными окнами, высокими потолками, бассейнами для детей и взрослых и озелененными зонами отдыха.
Стоимость начинается от 706 687 AED
ONYX – жилой комплекс с детской площадкой, тренажерным залом и бассейном.
Стоимость начинается от 1 650 000 AED
Mohammed Bin Rashid City
Это один из самых новых районов Дубая. Его строительство началось в 2012 году и продолжалось в течение трех лет. Район известен обилием зеленых территорий: это и парк Забиль и один из старейших парков Дубая – Сафа парк. В нем можно идеально отдохнуть от городской суеты, а также покататься на лодках по живописному озеру.
Под зеленые зоны в этом районе отведено более 65% всей территории. Mohammed Bin Rashid City идеально подходит для проживания с детьми: здесь расположено множество детских садов и школ. А также именно тут находится огромная библиотека необычной формы. В этом районе есть зеленая набережная, искусственная лагуна, а также парки с беговыми и велосипедными дорожками. В общем все, что нужно для спокойной (но не скучной!) семейной жизни.
Лучшие предложения по недвижимости в районе Mohammed Bin Rashid City
The Crest at Sobha Hartland – комплекс с ландшафтными террасами, Sky Garden, где каждый проживающий может отдохнуть и расслабиться после рабочего дня или в выходные.
Стоимость начинается от 2 071 011 AED.
Riviera Reve – к основным услугам жителей этого комплекса представлены терраса на крыше с зоной барбекю, пейзажный бассейн, ландшафтные зоны.
Стоимость начинается от 2 137 135 AED.
Побывав в любом из этих районов, можно удостовериться, что Дубай – город не только небоскребов, но и комфортабельных парков, зеленых оазисов и многочисленных зон для семейного отдыха.