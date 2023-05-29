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Bugatti Residences by Binghatti

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 11
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 189 м² до 640 м²
Количество спаленот 2 до 4
Стартовая цена19 090 000 AED
от 19 090 000 AED
от 58 080 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Высота потолков4.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 19 090 000 AED
Высота здания200 м
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр300 м
Море5 км

Описание

Первый проект французского бренда Bugatti на рынке недвижимости, который отображает искусство жизни. Здесь вы сможете просыпаться под шум волн, разбивающихся о береговую линию, а также отдыхать на террасе с захватывающим видом на частный пляж.

В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-4 спальнями и пентхаусов. Большинство лотов с частным бассейном на террасе, откуда открываются виды на центр Дубая, Business Bay и Dubai Canal. Часть пентхаусов оснащена комнатой для персонала, рабочим кабинетом, игровой, тренажерным залом, кинотеатром и автомобильным лифтом. Полностью автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: пляж, тренажерный зал, лаунж, бассейн, SPA-салон. Премиальные услуги консьержа, камердинера, шофера, дворецкого, горничной, телохранителя, частного шеф-повара. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Spinneys и FMART SUPERMARKET, салона красоты Streaks Salon Business Bay, медицинского центра Excellency Center, кафе и ресторанов Oneera Cafe Business Bay, Basko Dubai и Otantik Business Bay. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Популярный район Downtown Dubai находится в 10 минутах, а Dubai Marina — в 25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект характеризуется тонкими контурами и плавными линиями. Со всех сторон фасад открывает новую перспективу, создавая невероятное ощущение потока и движения. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
189 - 420
19 090 000 - 28 800 000
58 080 - 108 957
3 спальни
354 - 570
36 600 000 - 39 200 000
66 941 - 110 455
4 спальни
610 - 640
52 000 000 - 62 000 000
81 196 - 101 570

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 11

Новости о проекте

  1. Налоги на недвижимость в ОАЭ
    Налоги на недвижимость в ОАЭ29.05.2023
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