Как получить ВНЖ в ОАЭ?

Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикAqua Properties
Площадьот 40 м² до 583 м²
Первый взнос10%
Темы вебинара:
– Waterside by LIV (Dubai Marina, от $640 000)
– Ayala by Nshama (Town Square, от $218 000)
– The Central Downdown by Aqua Properties (Arjan, от $196 000)
– Stonehenge 2 by Segrex (JVC, от $183 000)
– Serene Gardens II by Prescott (Discovery Gardens, от $163 000)
Ведущие вебинара:
– Василий Фетисов, управляющий партнер Housebook UAE
– Елена Юргенева, директор по продажам Housebook UAE
Таймкоды: