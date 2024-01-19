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19.01.2024 6:13

Как получить ВНЖ в ОАЭ?

Темы вебинара:

  1. Актуальные программы получения ВНЖ в ОАЭ 
  2. ТОП-5 проектов с максимальной доходностью для ваших клиентов (новинки рынка).

– Waterside by LIV (Dubai Marina, от $640 000) 

– Ayala by Nshama (Town Square, от $218 000)

– The Central Downdown by Aqua Properties (Arjan, от $196 000)

– Stonehenge 2 by Segrex (JVC, от $183 000)

– Serene Gardens II by Prescott (Discovery Gardens, от $163 000)


Ведущие вебинара:

– Василий Фетисов, управляющий партнер Housebook UAE

– Елена Юргенева, директор по продажам Housebook UAE


Таймкоды:

  • 00:00 Приветствие
  • 01:17 Базовые понятия ВНЖ
  • 03:00 ВНЖ при инвестициях в недвижимость 
  • 06:40 ВНЖ по прочим основаниям
  • 11:30 ВНЖ – Green Visa
  • 14:00 Порядок получения и стоимость оформления ВНЖ
  • 17:15 Партнеры Housebook по оформлению ВНЖ
  • 19:00 Отличия получения ВНЖ в разных Эмиратах
  • 20:00 ТОП-5 проектов новинок
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  1. The Central Downtown by Aqua
    The Central Downtown by Aqua
    2, 27A Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикAqua Properties
    Площадьот 40 м² до 583 м²
    Первый взнос10%
    от 223 262 $от 2 487 $/м²
Item 1 of 2
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