The Central Downtown by Aqua

Описание

Элитный жилой комплекс в престижном районе Arjan предложит гармоничное сочетание городской инфраструктуры и загородного спокойствия. Этот инновационный проект включает в себя студии и апартаменты с панорамой на знаменитый Miracle Garden и Dubai Hills. Ключевые особенности проекта Для отдыха и прогулок на территории расположатся зеленые зоны с японским садом, бассейном, цветным фонтаном и открытым кинотеатром. Для занятий спортом и активного досуга предусмотрены площадки для мини-гольфа, баскетбола и тенниса, скалодром и фитнес-центр. Будет оборудована площадка для выгула собак. Первый этаж комплекса займут магазины и фудкорты. Особенности инфраструктуры Жилой комплекс будет построен в спокойном и безопасном районе со множеством парков и скверов. Рядом богатый выбор магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и оздоровительных центров, несколько престижных школ, детских садов и медицинских учреждений. В пешей доступности находится крупный торгово-развлекательный центр Circle Mall JVC, стадион и Дубайский автодром. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс расположен по соседству с одной из самых красочных достопримечательностей Дубая – садом Miracle Garden, к которому примыкает парк бабочек Butterfly Garden. Транспортная доступность Расположение на пересечении улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Umm Suqeim Road и хорошо развитые маршруты общественного транспорта позволят быстро перемещаться по городу. Дорога до центра Дубая займет 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 25 минутах на автомобиле.