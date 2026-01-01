Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовThe Central Downtown by Aqua

The Central Downtown by Aqua

2, 27A Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Aqua Properties
Площадь
от 40 м² до 761 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 256 847 $от 1 904 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 50
256 847 – 288 547
5 669 – 6 280
1 спальня
65 – 171
364 100 – 648 302
3 782 – 5 556
2 спальни
134 – 226
591 301 – 826 926
3 646 – 4 409
3 спальни
202 – 761
823 559 – 1 450 752
1 904 – 4 067
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элитный жилой комплекс в престижном районе Arjan предложит гармоничное сочетание городской инфраструктуры и загородного спокойствия. Этот инновационный проект включает в себя студии и апартаменты с панорамой на знаменитый Miracle Garden и Dubai Hills. Ключевые особенности проекта Для отдыха и прогулок на территории расположатся зеленые зоны с японским садом, бассейном, цветным фонтаном и открытым кинотеатром. Для занятий спортом и активного досуга предусмотрены площадки для мини-гольфа, баскетбола и тенниса, скалодром и фитнес-центр. Будет оборудована площадка для выгула собак. Первый этаж комплекса займут магазины и фудкорты. Особенности инфраструктуры Жилой комплекс будет построен в спокойном и безопасном районе со множеством парков и скверов. Рядом богатый выбор магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и оздоровительных центров, несколько престижных школ, детских садов и медицинских учреждений. В пешей доступности находится крупный торгово-развлекательный центр Circle Mall JVC, стадион и Дубайский автодром. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс расположен по соседству с одной из самых красочных достопримечательностей Дубая – садом Miracle Garden, к которому примыкает парк бабочек Butterfly Garden. Транспортная доступность Расположение на пересечении улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Umm Suqeim Road и хорошо развитые маршруты общественного транспорта позволят быстро перемещаться по городу. Дорога до центра Дубая займет 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 25 минутах на автомобиле.

Локация

На карте
2, 27A Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин250 м
Медицинский центр2 км
Метро9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
Каталог