Финансовые переводы, налоги и многое другое в ОАЭ

Что обсудим?
— Финансовые переводы, налоги и особенности регулирования гражданского статуса для резидентов-немусульман в ОАЭ.
- Как легально перевести деньги и легализовать капитал.
- Какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения.
- Порядок наследования имущества для резидентов-немусульман.
- Браки и разводы супругов, правила раздела имущества.
—Топ-5 новых проектов ОАЭ с максимальным ROI.
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Таймкоды:
- 00:30 – как легализовать свой капитал в ОАЭ?
- 11:00 – какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения
- 17:40 – порядок наследования имущества для мусульман
- 21:10 – порядок наследования имущества для немусульман
- 24:30 – браки и разводы супругов, правила раздела имущества
- 29:40 - топ-5 проектов с максимальным ROI