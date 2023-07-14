Финансовые переводы, налоги и многое другое в ОАЭ

Что обсудим?





— Финансовые переводы, налоги и особенности регулирования гражданского статуса для резидентов-немусульман в ОАЭ.

Как легально перевести деньги и легализовать капитал.

Какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения.

Порядок наследования имущества для резидентов-немусульман.

Браки и разводы супругов, правила раздела имущества.

—Топ-5 новых проектов ОАЭ с максимальным ROI.





Каждые две недели мы проводим экспертные вебинары о тонкостях рынка недвижимости ОАЭ, где еще и отвечаем на ваши вопросы!





Подписывайтесь на наши соц.сети, чтобы быть в курсе вебинаров и других новостей!

ТГ: https://t.me/+cBptxSQWmv8wYjJi

Сайт: https://housebook.ae/?utm source=yout...

INST: https://instagram.com/housebook.ae ru...





Таймкоды:

00:30 – как легализовать свой капитал в ОАЭ?

11:00 – какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения

17:40 – порядок наследования имущества для мусульман

21:10 – порядок наследования имущества для немусульман

24:30 – браки и разводы супругов, правила раздела имущества

29:40 - топ-5 проектов с максимальным ROI



