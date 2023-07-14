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ГлавнаяВебинарыФинансовые переводы, налоги и многое другое в ОАЭ
14.07.2023 9:45

Финансовые переводы, налоги и многое другое в ОАЭ

Что обсудим?


— Финансовые переводы, налоги и особенности регулирования гражданского статуса для резидентов-немусульман в ОАЭ.

  • Как легально перевести деньги и легализовать капитал.
  • Какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения.
  • Порядок наследования имущества для резидентов-немусульман.
  • Браки и разводы супругов, правила раздела имущества.

—Топ-5 новых проектов ОАЭ с максимальным ROI.


Каждые две недели мы проводим экспертные вебинары о тонкостях рынка недвижимости ОАЭ, где еще и отвечаем на ваши вопросы!


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Таймкоды:

  • 00:30 – как легализовать свой капитал в ОАЭ?
  • 11:00 – какой сейчас налоговый режим и прогнозы его изменения
  • 17:40 – порядок наследования имущества для мусульман
  • 21:10 – порядок наследования имущества для немусульман
  • 24:30 – браки и разводы супругов, правила раздела имущества
  • 29:40 - топ-5 проектов с максимальным ROI


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    Golf Greens at Damac Hills
    United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1
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    Срок сдачи1 кв. 2027
    ЗастройщикDamac Properties
    Площадьот 90 м² до 459 м²
    Первый взнос20%
    от 416 888 $от 3 601 $/м²
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