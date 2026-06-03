Брифинг: недвижимость Грузии для брокера

Рынок курортной недвижимости Грузии переживает качественную трансформацию. На смену хаотичной высотной застройке городских центров приходят масштабные, автономные эко-концепции с собственной развитой инфраструктурой. Флагманом этого направления выступает действующий гостинично-жилой комплекс Dreamland Oasis, расположенный на первой линии Черного моря в непосредственной близости от знаменитого Ботанического сада Батуми. На примере запуска нового квартала Dreamland Parkview, продажи которого официально стартовали 1 июня 2026 года, отчетливо прослеживаются ключевые тренды спроса: забота об экологии, круглогодичный сервис и диверсификация форматов сдачи.





Концепция автономного эко-города

Dreamland Oasis развивается на протяжении последних десяти лет и на сегодняшний день занимает благоустроенную территорию в 10 гектаров. Здесь уже функционируют 15 жилых блоков, гостиница и полноценная развлекательная инфраструктура: собственный аквапарк, спортивные площадки, зоны отдыха и сеть ресторанов (европейская, грузинская, итальянская кухни).

Главной особенностью комплекса является его закрытый формат и строгая приверженность концепции «двор без машин». Вся внутренняя территория полностью пешеходная и находится под круглосуточной охраной, что делает ее безопасной для семейного отдыха. Передвижение транспорта ограничено внешним периметром. К 2029 году, после завершения финальных очередей, любая строительная деятельность на площадке будет полностью прекращена, и объект примет свой итоговый архитектурный облик.





Архитектура и характеристики Dreamland Parkview

Новый жилой блок Parkview рассчитан на 535 апартаментов. Здание спроектировано под особым углом к береговой линии, что гарантирует прекрасные виды на море практически для каждого лота. Из окон нижних этажей открывается панорамный обзор на благоустроенную парковую зону и бассейны, а начиная с пятого этажа резидентам доступен для созерцания морской горизонт.

Развитая внутренняя логистика: предусмотрено 5 скоростных лифтов и 4 лестничных пролета. Высота потолков составляет 2,9 метров. В отделке фасадов используются современные долговечные неокрашенные материалы, которые не теряют эстетичного внешнего вида под воздействием влажного морского климата. На крыше здания будет создан эксклюзивный Sky-bar для резидентов.





Форматы отделки и ценообразование

Застройщик предлагает гибкий подход, разделяя предложение на три основные категории:

«Белый каркас». Данный формат наиболее популярен среди локальных покупателей. Он включает в себя выровненные стены со штукатуркой, готовые под финальную покраску или поклейку обоев, звуковую и термическую изоляцию межквартирных перегородок, стяжку пола и подведенные коммуникации. Системы кондиционирования и бойлеры выносятся на балконы в специальные ниши, чтобы не нарушать эстетику фасада. На старте продаж, с учетом специального дисконта, стоимость студии в 35 кв. м в данном формате составляет от $59 000 до $63 600 . «Под ключ» (без меблировки). Для инвесторов, не желающих тратить время на ремонт, в здании выделено три отдельных этажа (около 100 апартаментов). К стоимости «белого каркаса» добавляется фиксированная ставка в размере $500 за квадратный метр за проведение полного комплекса отделочных работ по европейским стандартам девелопера. Стоимость готовой студии составит порядка $80 000 . Полная комплектация. Формат, готовый к немедленному проживанию или сдаче в аренду. Включает в себя качественный ремонт, полный комплект мебели, бытовую технику, текстиль и аксессуары. На примере студии площадью 35 кв. м совокупная стоимость лота составит около $105 000 .





Финансовые инструменты: рассрочка и ипотека для иностранцев

Проект предлагает комфортную инвестиционную модель с низким порогом входа. Базовая схема расчетов выглядит следующим образом:

Бронирование лота: $5 000 (входит в общую стоимость).

Первоначальный взнос: 20% от стоимости объекта, выплачиваемые в течение двух недель после брони.

Рассрочка: оставшиеся 80% распределяются равными долями на ежеквартальные платежи до конца 2029 года.

Оплата принимается через международные банковские переводы (включая возможность расчетов в рублях через партнерские банки) и в криптовалюте. Для трансграничных переводов в банках Грузии могут применяться локальные комиссии (около 3%).

Дополнительным драйвером рынка стало существенное упрощение условий ипотечного кредитования для иностранных граждан в грузинских банках. Кредит доступен на срок до 10 лет при первоначальном взносе от 30% до 40%. Данный инструмент наиболее эффективно применять на финальных стадиях строительства или при покупке готовых объектов в существующих блоках комплекса.





Преодоление сезонности: расширение инфраструктуры

Традиционной проблемой приморских курортов является выраженная сезонность. В летний период заполняемость Dreamland Oasis стремится к 100%, однако в зимние месяцы спрос падает. Чтобы обеспечить круглогодичную доходность, девелопер делает ставку на масштабный оздоровительный сектор.

В рамках проекта возводится крупнейший в регионе бальнеологический wellness- и спа-центр площадью 7 000 кв. м. Инфраструктура центра включает четыре круглогодичных подогреваемых бассейна с морской водой, термальные зоны, кабинеты релаксации и специализированные кафе здорового питания. Медицинский блок центра будет укомплектован квалифицированными врачами, разрабатывающими персональные программы оздоровления и питания для гостей.

Параллельно решается вопрос транспортной нагрузки. На месте существующей открытой парковки за периметром жилой зоны возводится современный четырехэтажный закрытый паркинг на 800 машиномест. Он обеспечит потребности как владельцев апартаментов квартала Parkview, так и гостей существующего отеля. Резидентам предложат опции покупки фиксированного парковочного места или использования общих зон.





Налоговый климат и рентный доход

Грузия сохраняет один из самых либеральных налоговых режимов для владельцев недвижимости:

Ежегодный налог на имущество: 0%.

Налог на покупку / регистрационные сборы: отсутствует (оформление предварительного договора в электронном реестре обходится примерно в $100).

Налог на перепродажу (капитализация): если объект реализуется по договору переуступки прав или купли-продажи по истечении 24 месяцев с момента покупки, налог составляет 0%. При спекулятивной перепродаже ранее двух лет налог на чистую прибыль составляет 20%.





Управление арендными потоками полностью берет на себя внутренняя управляющая компания Dreamland Property Management. Прогнозная чистая доходность от сдачи в аренду составляет в среднем от 6% до 10% годовых. Несмотря на то, что некоторые игроки рынка декларируют показатели в 12–15%, девелопер озвучивает консервативные и реалистичные цифры, подкрепленные стабильным ростом туристического потока в регион и развитием круглогодичной спа-инфраструктуры. Минимальный прогнозируемый рост стоимости самого актива от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию составляет 30%.