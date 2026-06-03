Дата: 03.06.2026
от 01.06.2026 12:06 до 06.06.2026 21:00
Спецпредложения от Object 1: максимальная выгода до 7 июня
1. Жилой комплекс Aurel1a Residence
- Фиксированная стоимость: 1 150 дирхам за квадратный фунт на все типы квартир.
- План оплаты: 35% выплачивается во время строительства, 65% — при сдаче объекта.
- Специальные условия распространяются на ограниченный пул недвижимости.
2. Жилой комплекс Tetr1s Tower — JVC
- Скидка 10% на покупку.
- План оплаты: 40/60
- Первоначальный взнос: 14% от общей стоимости.
- Последующие выплаты: По 10% каждые 6 месяцев.
Условия для агентов
Выплата комиссионного вознаграждения разделена на два равных этапа:
- Первые 50% комиссии: Выплачиваются сразу после получения первоначального взноса в размере 14%.
- Оставшиеся 50% комиссии: Выплачиваются после внесения клиентом следующего платежа в размере 10%.
Моментальные денежные бонусы для партнеров
Начисляются после внесения клиентом первого взноса 14% и подписания договора купли-продажи:
- Студия: 2 000 дирхам.
- Квартира с 1 спальней: 3 000 дирхам.
- Квартира с 2.5 спальнями: 4 000 дирхам.
Данная программа лояльности не суммируется с другими акциями, скидками или бонусами компании.
3. Жилой комплекс Elar1s Rise
- Скидка 10% на покупку.
- План оплаты: 50/50
- Ежемесячный платеж: 0.25% от стоимости объекта.
- Первоначальный взнос: 20% от стоимости недвижимости
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