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ГлавнаяБлогАкцииСпецпредложения от Object 1: максимальная выгода до 7 июня
Дата: 03.06.2026
от 01.06.2026 12:06 до 06.06.2026 21:00

Спецпредложения от Object 1: максимальная выгода до 7 июня

Спецпредложения от Object 1: максимальная выгода до 7 июня

1. Жилой комплекс Aurel1a Residence 

  • Фиксированная стоимость: 1 150 дирхам за квадратный фунт на все типы квартир.
  • План оплаты: 35% выплачивается во время строительства, 65% — при сдаче объекта.
  • Специальные условия распространяются на ограниченный пул недвижимости.


2. Жилой комплекс Tetr1s Tower — JVC

  • Скидка 10% на покупку.
  • План оплаты: 40/60
  • Первоначальный взнос: 14% от общей стоимости.
  • Последующие выплаты: По 10% каждые 6 месяцев.


Условия для агентов

Выплата комиссионного вознаграждения разделена на два равных этапа:

  • Первые 50% комиссии: Выплачиваются сразу после получения первоначального взноса в размере 14%.
  • Оставшиеся 50% комиссии: Выплачиваются после внесения клиентом следующего платежа в размере 10%.


Моментальные денежные бонусы для партнеров

Начисляются после внесения клиентом первого взноса 14% и подписания договора купли-продажи:

  • Студия: 2 000 дирхам.
  • Квартира с 1 спальней: 3 000 дирхам.
  • Квартира с 2.5 спальнями: 4 000 дирхам.


Данная программа лояльности не суммируется с другими акциями, скидками или бонусами компании.


3. Жилой комплекс Elar1s Rise 

  • Скидка 10% на покупку.
  • План оплаты: 50/50
  • Ежемесячный платеж: 0.25% от стоимости объекта.
  • Первоначальный взнос: 20% от стоимости недвижимости


  1. Object One Real Estate Development

    Object One Real Estate Development

    Девелопер входит в состав международной компании TSZ Group и реализует недвижимость в ОАЭ и Испании, уделяя особое внимание материалам и инфраструктуре.

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  1. AUREL1A Residence by Object1
    AUREL1A Residence by Object1
    43, Dubai Sports City Street, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2028
    ЗастройщикObject One Real Estate Development
    Площадьот 117 м² до 185 м²
    Первый взнос20%
    от 447 016 $от 3 813 $/м²
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