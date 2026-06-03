Дата: 03.06.2026
от 01.06.2026 11:45 до 15.08.2026 21:00
Адвент-календарь от Oak Yard
Адвент-календарь от Oak Yard
Девелопер Oak Yard объявляет о запуске 13-недельной b2b- и b2c-программы «Summer Calendar by Oak Yard» для брокеров-партнеров и клиентов компании. Каждую неделю открывается новый премиальный лот, фиксирующий дополнительные бонусы при заключении сделок.
Условия программы
- Период проведения: 13 недель.
- График обновлений: Каждый понедельник раскрывается содержание нового «конверта» с эксклюзивным предложением или ценным подарком.
- Неделя 1: подарочный сертификат в Dubai Mall / Mall of the Emirates.
- Условие активации бонуса: Начисление подарков и специальных условий производится строго после завершения оплаты по договору купли-продажи (SPA).
Возможные пулы наград в течение 13 недель
- Подарочные сертификаты на шопинг в крупнейших ТРЦ Дубая.
- Премиальная цифровая техника и гаджеты.
- Предметы роскоши и эксклюзивные бонусы от бренда.
Oak Yard Residences
- Локация: Дубай, район JVC (Jumeirah Village Circle), District 10
- Формат недвижимости: Апартаменты с полной меблировкой
- Срок сдачи объекта: IV квартал 2026 года
- Финансовые условия для покупателей:
- 4% DLD Fee Waiver
- Гибкие планы рассрочки
Условия для брокеров: Выплата агентской комиссии гарантирована в течение 72 часов после подписания и оплаты SPA.
Oak Yard by One Yard PropertiesTuscan Residence Arezzo 1, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab EmiratesТип объектаЖилойСрок сдачи2 кв. 2026ЗастройщикOne Yard PropertiesПлощадьот 43 м² до 524 м²Первый взнос10%от 258 679 $от 3 645 $/м²
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