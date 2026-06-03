Адвент-календарь от Oak Yard

Девелопер Oak Yard объявляет о запуске 13-недельной b2b- и b2c-программы «Summer Calendar by Oak Yard» для брокеров-партнеров и клиентов компании. Каждую неделю открывается новый премиальный лот, фиксирующий дополнительные бонусы при заключении сделок.





Условия программы

Период проведения: 13 недель.

График обновлений: Каждый понедельник раскрывается содержание нового «конверта» с эксклюзивным предложением или ценным подарком.

Неделя 1: подарочный сертификат в Dubai Mall / Mall of the Emirates .

Условие активации бонуса: Начисление подарков и специальных условий производится строго после завершения оплаты по договору купли-продажи (SPA).





Возможные пулы наград в течение 13 недель

Подарочные сертификаты на шопинг в крупнейших ТРЦ Дубая.

Премиальная цифровая техника и гаджеты.

Предметы роскоши и эксклюзивные бонусы от бренда.





Oak Yard Residences

Локация: Дубай, район JVC (Jumeirah Village Circle), District 10

Формат недвижимости: Апартаменты с полной меблировкой

Срок сдачи объекта: IV квартал 2026 года

Финансовые условия для покупателей:

4% DLD Fee Waiver

Гибкие планы рассрочки

Условия для брокеров: Выплата агентской комиссии гарантирована в течение 72 часов после подписания и оплаты SPA.