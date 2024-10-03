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03.10.2024 13:53

«Студенческое жилье в ОАЭ»: чем оно привлекательно для инвесторов

«Студенческое жилье в ОАЭ»: чем оно привлекательно для инвесторов

Многие инвесторы абсолютно не делают ставку на студенческое жилье. Однако именно оно показывает быстрый темп роста и заманчивые перспективы. Часто даже брокеры, работающие в ОАЭ, недооценивают этот тип недвижимости. Рассказываем, какую выгоду могут открыть для себя инвесторы.


Что такое студенческая недвижимость в ОАЭ

В ОАЭ можно выделить несколько типов жилья, привлекательных для студентов.

  • Кампусы. Вид недвижимости на территории учебного заведения (или близко от него). Чаще всего это комнаты, созданные для совместного проживания. Такой тип жилья, как правило, обслуживается и управляется университетом.
  • Квартиры, принадлежащие высшему учебному заведению. Это полноценные жилые комплексы, которые университет арендует специально для студентов. Обычно жилье в таком ЖК более выгодно по стоимости, что для учеников является неоспоримым плюсом.
  • Специально построенное студенческое жилье 一 Purpose-Built Student Accommodation (PBSA). Такие квартиры заранее оборудованы для проживания и не связаны с каким-то конкретным университетом.



Популярные районы для студентов в Дубае

Чаще всего студенческое жилье располагается в таких районах, как Dubai Silicon Oasis, Jumeirah Village Circle, Dubailand, International City. Обычно студенты выбирают апартаменты, в которых могут поселиться сразу несколько человек.



Перспектива для инвесторов

Благодаря государственной программе «The National Strategy of Higher Education 2030» в ОАЭ планируют учесть потребности рынка недвижимости, связанные со сферой высшего образования.

Инвесторов может привлечь не только спрос на студенческое жилье, но и высокие стандарты качества, которые приняты в Объединенных Арабских Эмиратах. Комплексы для учеников 一 это современные апартаменты с развитой инфраструктурой, общей территорией для отдыха и обучения, спортивными площадками и охраной.

Все эти «бонусы» создают комфортные условия для проживания и обучения. Благодаря стабильному спросу и привлекательной атмосфере студенческое жилье в ОАЭ является надежным и прибыльным объектом для инвестирования.


Прогнозы на будущее

Безусловно, студенческое жилье все еще относится к нишевому сектору. Однако перспективы у него довольно интересные, ведь в ОАЭ по-прежнему привлекает студентов из разных стран. Тем более, в 2024 году Эмираты впервые вошли в число 200 высших учебных заведений мира с лучшей репутацией.


Bloom Arjaan by Rotana Hotel 一 жилой комплекс, расположенный на острове Saadiyat в Абу-Даби. Проект находится в непосредственной близости от New York University Abu Dhabi, что, несомненно, будет выгодно для преподавателей и студентов. Развитая внутренняя инфраструктура придется по вкусу всем жителям: infinity-бассейн, фитнес-центр, зоны для прогулок, зеленые пространства и локации для отдыха. До знаменитого пляжа Saadiyat Beach можно добраться за 10 минут на автомобиле.

Срок сдачи: 4 квартал 2024 года

Стоимость: от 951 000 AED


Заключение

Краткая шпаргалка с перечислением выгоды для тех инвесторов, кто хочет вложиться в недвижимость ОАЭ и впоследствии сдавать ее студентам.

  • Спрос на студенческое жилье превышает предложение.
  • По статистике, студенты считаются самыми ответственными арендаторами.
  • Возможность сдавать квартиру в долгосрочную аренду одним и тем же постояльцам на протяжении 4−5 лет.
  • Малый риск нарваться на недобросовестность жильца: обычно, если сам студент уклоняется от оплаты, у арендодателя есть гарантийный контракт, оформленный на его родственников.
  • Если инвестор хочет вложиться в PBSA, то ему не стоит опасаться больших сумм на ремонт и обслуживание. Обычно студенческое жилье регулируется государством, поэтому девелоперы используют максимально качественные материалы для строительства. К тому же у владельца всегда будет помощь в управлении недвижимостью в лице учебного заведения.
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    ЗастройщикBloom Properties
    Площадьот 44 м² до 115 м²
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    от 951 000 AEDот 18 618 AED/м²
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