Bloom Arjaan by Rotana Hotel

Bloom Arjaan by Rotana включает 217 гостиничных лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями и современной отделкой. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. Особенностью проекта является infinity-бассейн на высоте 30 метров над землей. Гостиничный комплекс предлагает большой выбор удобств: магазины, кафе и рестораны, фитнес-центр, зеленые зоны для прогулок, отдыха и развлечений. В пешей доступности находятся магазин Saadiyat To Go Supermarket, салон красоты и SPA-центр Feels Beauty Lounge & Spa, а также поликлиника Tamara Polyclinics LLC. До пляжей Saadiyat Beach и Soul Beach, гольф-клуба Saadiyat Beach Golf Club, школы Cranleigh Abu Dhabi и мечети Al-Hamd можно доехать на автомобиле за 5-10 минут. Развитая транспортная сеть Удобная локация позволяет добраться до Дубая всего за 45 минут, до центра Абу-Даби — за 20 минут, что делает это место идеальным выбором для тех, кому важен быстрый доступ к обоим городам. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса Bloom Arjaan ко многим известным достопримечательностям города: за 10 минут на автомобиле можно добраться до Guggenheim Museum, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

Подробнее