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Bloom Arjaan by Rotana Hotel

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 37 м² до 114 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена948 000 AED
от 948 000 AED
от 18 661 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%94 800 AED
При оформлении договора
10%94800 AED
+
2%18960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%474 000 AED
При передаче
30%284 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 948 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа2 км
Магазин100 м
Медицинский центр250 м
Море1 км

Описание

Проект является частью престижного комплекса Park View на живописном острове Saadiyat Island в Абу-Даби. Выгодное расположение комплекса напротив New York University Abu Dhabi делает его очень привлекательным для сотрудников университета, а также приглашенных лекторов и семей иностранных студентов.

Bloom Arjaan by Rotana включает 217 гостиничных лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями и современной отделкой. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. Особенностью проекта является infinity-бассейн на высоте 30 метров над землей. Гостиничный комплекс предлагает большой выбор удобств: магазины, кафе и рестораны, фитнес-центр, зеленые зоны для прогулок, отдыха и развлечений. В пешей доступности находятся магазин Saadiyat To Go Supermarket, салон красоты и SPA-центр Feels Beauty Lounge & Spa, а также поликлиника Tamara Polyclinics LLC. До пляжей Saadiyat Beach и Soul Beach, гольф-клуба Saadiyat Beach Golf Club, школы Cranleigh Abu Dhabi и мечети Al-Hamd можно доехать на автомобиле за 5-10 минут. Развитая транспортная сеть Удобная локация позволяет добраться до Дубая всего за 45 минут, до центра Абу-Даби — за 20 минут, что делает это место идеальным выбором для тех, кому важен быстрый доступ к обоим городам. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса Bloom Arjaan ко многим известным достопримечательностям города: за 10 минут на автомобиле можно добраться до Guggenheim Museum, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 40
948 000 - 1 079 000
25 079 - 26 807
1 спальня
58 - 90
1 284 000 - 1 767 000
19 612 - 21 945
2 спальни
114 - 114
2 141 000 - 2 155 000
18 661 - 18 783

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island