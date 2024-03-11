Срок сдачи3 кв. 2025 г
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 73 м² до 198 м²
Первый взнос20%
Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
Владельцы недвижимости стоимостью более 2 млн дирхамов смогут получить Золотую визу без подачи заявления.
Об этом сообщило Управление по идентификации и гражданству (ICP):
Земельные департаменты ОАЭ будут подключены к порталу ICP, и при продлении визы они смогут автоматически видеть стоимость недвижимости, которой владеет резидент.
Тем, кто соответствует требованиям, будет автоматически выдана Золотая виза без подачи заявления.
Вот несколько объектов, при покупке которых вам обеспечена Золотая виза:
2 спальни от 2 175 999 AED
2 спальни от 2 770 000 AED
1 спальня от 2 160 000 AED