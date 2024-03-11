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11.03.2024 13:34

Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы

Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы

Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы

Владельцы недвижимости стоимостью более 2 млн дирхамов смогут получить Золотую визу без подачи заявления.

Об этом сообщило Управление по идентификации и гражданству (ICP):

Земельные департаменты ОАЭ будут подключены к порталу ICP, и при продлении визы они смогут автоматически видеть стоимость недвижимости, которой владеет резидент. 

Тем, кто соответствует требованиям, будет автоматически выдана Золотая виза без подачи заявления.


Вот несколько объектов, при покупке которых вам обеспечена Золотая виза:

  • Phantom by Binghatti — небоскреб с премиальными апартаментами от 1 до 3 спален в самом сердце JVC.

2 спальни от 2 175 999 AED

  • Oria by Emaar — оазис загородного уюта в оживленном районе крупного мегаполиса - Dubai Creek Harbour.

2 спальни от 2 770 000 AED

  • The Sapphire by Damac — уникальный ЖК в непосредственной близости от Safa Park и набережной Dubai Canal в коллаборации с швейцарским ювелирным брендом De Grisogono.

1 спальня от 2 160 000 AED

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Phantom by Binghatti
Phantom by Binghatti
Срок сдачи3 кв. 2025 г
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 73 м² до 198 м²
Первый взнос20%
от 1 376 999 AED