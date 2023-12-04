Как получить резидентскую визу ОАЭ за покупку квартиры

Визовая политика Дубая не стоит на месте и модернизируется с каждым годом. Все нововведения нужны чтобы еще больше упростить процедуру выдачи вида на жительство экспатам. А также привлечь новый поток инвесторов в ОАЭ. Рассказываем, что такое резидентская виза, как проще всего ее получить и какие плюсы она дает.

Что такое резидентская виза

Резидентская виза, Emirates ID, вид на жительство – на деле эти три формулировки означают одно и то же. Однако официальным термином в Дубае является резидентская виза. Понятия «ВНЖ» в законодательстве ОАЭ просто не существует. Получить визу резидента – важная цель для многих клиентов. Хорошая новость: стать обладателем такого документа в Дубае совсем несложно.

Какие плюсы дает резидентская виза

С резидентской визой в Дубае можно жить без ограничений по времени, а не 90 дней, как обычному туристу. Вы также можете путешествовать между странами, не опасаясь за сроки.

Получив резидентскую визу, вы без проблем можете стать клиентом любого местного банка. Это весьма удобно, потому что без ВНЖ процедура открытия счета отнимет в несколько раз больше времени и сил на сбор дополнительных документов.

Вы сможете открыть компанию с нулевым налогообложением в одной из свободных экономических зон.

Вы сможете оформить шенгенскую визу и визу в США.

Резидентская виза позволяет получить водительские права. В Дубае сложно обходиться без личного транспорта, а садиться за руль без местных прав категорически запрещено. Схема получения водительских прав здесь классическая и знакомая: нужно сдать теорию, практику и пройти медицинскую комиссию. Очередным бонусом станет то, что местные права признаются в пятидесяти государствах.

Если вы планируете переехать в Дубае с семьей, то для ваших детей открывается возможность начать учебу в государственных или частных школах.

С визой вы также сможете оформить медицинскую страховку и свободно пользоваться всеми инновационными услугами.

Как получить резидентскую визу

Самый простой способ – купить недвижимость стоимостью от $205 000 тем самым получив вид на жительство на 2 года. Для этих целей подходит как первичное, так и вторичное жилье. Резидентскую визу можно продлевать неограниченное количество раз, но только в том случае, если недвижимость остается в вашей собственности.

Для того чтобы получить резидентскую визу на 10 лет, нужно купить жилье стоимостью от $550 000.

Важный фактор для получения визы: приобретаемая недвижимость должна сдана и готова к эксплуатации.

Как получить резидентскую визу при покупке недвижимости в ипотеку

Многие думают, что для получения резидентской визы в ОАЭ необходимо оплатить недвижимость полностью. Однако для открытия статуса резидента можно приобрести жилье в ипотеку. Правда, с небольшими нюансами.

– Банк, в котором вы планируете взять ипотеку, должен быть одобрен государственными органами.

– К моменту, когда вы захотите подать документы на визу, вы должны выплатить не менее пятидесяти процентов ипотеки.

– Эта сумма не должна быть меньше $205 000.

Выполнив эти условия, вы можете претендовать на получение двухлетней резидентской визы. Однако помните о том, что у каждого эмирата есть свои нюансы и условия. Поэтому за дополнительной консультацией лучше обращаться к специалистам.

К сожалению, для того, чтобы получить десятилетнюю визу резидента, недвижимость придется купить за собственные деньги. Взять залог в бане под эту цель нельзя.

Основные документы, которые требуются для оформления резидентской визы

– Самыми важными документами являются сертификат собственности, а также свидетельство о праве собственности.

– Не менее нужным является договор купли-продажи.

– Копия действующего загранпаспорта.

– Квитанция об оплате регистрационного и административного сбора.

– Письмо из DLD*, подтверждающее стоимость недвижимости.

– Заявление на получение резидентской визы.

– Оплаченная медицинская страховка сроком на два года.

– Справки: результаты медицинского освидетельствования, отсутствие судимости.

– Фотографии определенного образца.

Как долго оформляется виза

Резидентскую визу в Дубае не нужно ждать месяцами. Срок изготовления занимает около двух-трех недель после подачи документов.

Как оформить резидентскую визу для семьи

Хорошие новости: если вы купили недвижимость в Дубае и оформили себе резидентскую визу, то вы можете получить такую же для членов своей семьи. Государство предъявляет разные требования к владельцу недвижимости в зависимости от того, кто спонсор в семье. Поэтому для получения более точной информации мы советуем обратиться к нашим экспертам.

Краткий чек-лист по получению визы

– Выберете тип визы и сумму, которую вы готовы вложить в недвижимость ($205 000 – виза на два года, $550 000 – виза на 10 лет).

– Купите и зарегистрируйте недвижимость.

– Соберите документы, которые понадобятся для оформления визы.

– Подайте заявку на визу резидента в Земельный департамент Дубая. Рассмотрение обычно занимает до двадцати дней.

– Пройдите медицинскую проверку.

– Сдайте отпечаток пальца.

Как видите, нет ничего страшного и непонятного в процессе получения визы резидента в Дубае. Зато возможности, которые открывает такой статус, несравнимы с затраченными силами и временем для получения визы.

*DLD (Dubai Land Department) – Дубайский земельный департамент.



