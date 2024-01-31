Как найти целевых клиентов на объекты в Дубае: 8 простых шагов

Инструменты брокера: эффективные стратегии и подходы

С 2022-го года спрос россиян на зарубежную недвижимость постоянно растет. Тем не менее многие начинающие брокеры не решаются выходить на рынок Дубая, потому что боятся не найти целевых клиентов. Рассказываем, что необходимо знать риелтору для расширения базы контактов и привлечения потенциальных инвесторов.

Зачастую брокеры тратят много усилий не столько для совершения сделок, сколько на поиск новых клиентов. Однако, чтобы обеспечить постоянный поток сделок, необходимо придерживаться определенных правил.

Стратегия по привлечению клиентов

Шаг 1. Знать о главных преимуществах недвижимости в Дубае

— Дубай входит в список «ТОП-10 наиболее безопасных городов в мире». К тому же его развитая инфраструктура привлекает большое количество туристов.

— Доступные цены. Стоимость апартаментов в Дубае в хорошем районе начинается от 14 000 000 рублей. Срок сдачи недвижимости застройщиком обычно не превышает несколько лет. За такую сумму в Москве вы сможете купить квартиру, прилично удаленную от центра, в спальном районе. О сравнении цен на недвижимость в разных городах мы писали тут.

— Беспроблемное получение визы резидента для всей семьи. Подробнее об условиях читайте здесь.

— Востребованность недвижимости в Дубае среди россиян.

— Рассрочка с нулевым процентом, отсутствие налогов на перепродажу и сдачу в аренду.

— Инвестиционная привлекательность. Недвижимость стабильно растет в цене.

— Возможность заключить сделку дистанционно. Основной бонус: для покупки квартиры клиенту не обязательно прилетать в Дубай.

Шаг 2. Определите целевую аудиторию

В первую очередь проанализируйте, с какими запросами к вам чаще всего обращаются клиенты. Одни хотят купить недвижимость для проживания, другие — для инвестиций, а третьи — для отдыха или получения резидентской визы. Такое исследование поможет составить более точные предложения с акцентом на закрытие потребностей клиента.

Шаг 3. Оцените бюджет

Далее нужно понять, на какой бюджет ориентируется ваша целевая аудитория: покупка элитной или курортной недвижимости, приобретение квартиры для сдачи в аренду или для себя. В зависимости от этого ваши креативы, презентации, посты в социальных сетях будут отличаться по концепции и визуальному наполнению.

Шаг 4. Найдите свои преимущества перед другими брокерами

Подумайте, что вы можете предложить клиенту и какие ваши профессиональные качества будут решающими при выборе вас как брокера:

— опыт работы на рынке зарубежной недвижимости,

— база проверенных застройщиков,

— консультация в любое время суток,

— успешные инвестиционные кейсы.

Найдите свои фишки, за которые вас полюбит клиент, и не бойтесь упоминать о них на сайте или в социальных сетях.

Шаг 5. Работайте с собственной базой

Собственная база контактов является одним из самых перспективных ресурсов по поиску потенциальных клиентов.

— Отлично работают рассылки с презентациями выгодной недвижимости по почте и в различных мессенджерах. Сформировать презентацию можно на нашей платформе, внеся в нее те объекты, которые вам кажется максимально интересной.

Важный лайфхак для брокера: создавать презентацию с предложениями можно на основе наиболее привлекательной для вас комиссии.

— Не забывайте про посты в социальных сетях с личного аккаунта. Если вы не заявляете о себе как о специалисте в виртуальном пространстве, значит, и в реальном мире у вас будет меньше клиентов. Запомните, что ваша страничка – это визитка, где можно продемонстрировать успешные кейсы, рассказать о своих достижениях и поделиться с подписчиками полезной информацией. Делайте все возможное, чтобы вас было видно и слышно.

— Также хороший инструмент — активный «прозвон» клиентов.

Главные цели всех этих действий: расширить воронку продаж, увеличить охват и уведомить ваших клиентов, что у них есть возможность рассмотреть объекты недвижимости в Дубае.

Шаг 6. Сила коммуникации

Наконец, не стоит забывать о важности установления контактов и сотрудничества с профессионалами в вашей или смежной области. Оффлайн-встречи с другими агентствами недвижимости, юристами и финансовыми консультантами помогут расширить клиентскую базу и обменяться ценными знаниями и опытом.

Шаг 7. Сарафанное радио

Помните о том, что довольный клиент наверняка посоветует вас своим знакомым, родственникам и друзьям. При этом постарайтесь самостоятельно усилить эффект сарафанного радио: возьмите за правило оставлять номер телефона каждому потенциальному покупателю.

Шаг 8. Ходите на мероприятия

Старайтесь посещать те же события, что и ваша целевая аудитория. На мероприятии активно общайтесь с людьми, подписывайтесь на социальные сети друг друга или обменивайтесь телефонными номерами. Кстати, брокеру лучше иметь несколько мессенджеров, так как клиенты предпочитают разные способы связи.

Итог

Найти клиента — это половина успеха. Вместо заключения предлагаем чек-лист на тему: «Как удержать потенциального покупателя».

1. Будьте всегда на связи. Не дозвонившись до вас, клиент может связаться с другим брокером.

2. Постарайтесь с первого разговора расположить к себе клиента. Узнайте его личные потребности и предложите варианты, нужные именно ему.

3. Объясняйте каждое ваше действие. Это успокаивает клиентов и вызывает доверие.

4. Не тратьте зря ни свое, ни чужое время. Лучше подготовить несколько подходящих объектов, чем десять неподходящих.

5. Будьте пунктуальны и честны. Два этих качества просто необходимы начинающему брокеру. ﻿﻿﻿