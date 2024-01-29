Путеводитель по району Dubai Creek Harbour

Инвестиционная привлекательность и топовые проекты

Dubai Creek Harbour - инновационный и развивающийся район, расположенный на берегу залива. Он представляет смешанную застройку: насыщен многоэтажными ЖК, деловыми зданиями и элитными виллами. Основной посыл комьюнити – экологичное отношение к природе с внедрением современных технологий.

Основные преимущества района Dubai Creek Harbour:

—Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности).

—Доходность до 5,2% годовых.

—Район идеально подходит для любителей активного образа жизни.

—Наличие прогулочных и пешеходных зон.

Целевая аудитория

При создании Dubai Creek Harbour уделялось большое внимание экологической устойчивости и максимальному озеленению благодаря современным технологиям. Разнообразные парки, сады и эко-площадки стали неотъемлемой частью района. Район был задуман как прибрежная зона, поэтому основной акцент ставился на видовую составляющую.

Площадь территории охватывает более 550 Га набережной. Осознавая масштаб благоустройства, проектировщики разработали систему этапного строительства семи комьюнити внутри района. Первыми из них стали Island District, Creek Beach и Dubai Square. Далее последовали Sanctuary District, Retail District, Urban Core District и Dubai Festival City.

Dubai Creek Harbour привлекает разнообразную целевую аудиторию благодаря своим уникальным характеристикам. Профессионалы и бизнесмены, семьи, любители активного образа жизни, туристы — все чувствуют себя в данном районе в своей среде.

Транспортная доступность

Dubai Creek Harbour расположен близко к деловому центру. Он находится между двумя популярными районами: Business Bay и Downtown Dubai. Ближайшие магистрали - Sheikh Zayed Road и Al Khail, поэтому до центра Дубая можно добраться буквально за 15 минут. Дорога до ближайшего аэропорта (Dubai International Airport) займет около 10 минут.

Еще несколько лет назад для комфортного проживания в Dubai Creek Harbour рекомендовалось иметь личный автомобиль или пользоваться услугами такси. Однако сейчас сеть общественного транспорта стремится к максимальному развитию. К 2025-ому году власти Дубая обещали запустить новую линию метрополитена, которая будет проходить и через Dubai Creek Harbour.

Инфраструктура

Район Dubai Creek Harbour имеет развитую инфраструктуру. Он считается пешеходным за счет наличия специальных прогулочных зон, детских площадок, набережных и легкого доступа к пляжу. Визитной карточкой и местом привлечения туристов является заповедник Ras Al-Khor.

Район также понравится семьям с детьми: здесь много учебных заведений с высокими рейтингами. А в свободное от учебы время дети вместе с родителями смогут отдохнуть в Creekside Park, находящемся на берегу залива.

Для любителей шопинга также есть хорошие новости: в скором времени в Dubai Creek Harbour планируется открытие собственного молла. Сейчас жителям предлагается делать крупные покупки в ТЦ Dubai Festival City Mall, расположенном в соседнем районе.

Dubai Creek Tower — еще одна точка для привлечения туристов. Этот небоскреб в высоте планирует посоревноваться с Burj Khalifa.

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная привлекательность района заключается в его перспективе. Например, недвижимость в элитных ЖК сейчас здесь стоит на порядок ниже, чем в соседнем Downtown. Это происходит потому, что формирование архитектурного облика и инфраструктуры в районе еще не подошло к концу. Как только все работы по благоустройству Dubai Creek Harbour будут завершены – цены на недвижимость поползут вверх.

ТОП-3 проекта района для инвестиций

Creek Waters

В продаже апартаменты с одной спальней

Готовность: третий квартал 2027 года

Современный проект в центре оживленного района – новый стандарт качества. Инфраструктура комплекса: бассейны, тренажерный зал, игровая площадка. До главных парков района можно добраться в течение пятнадцати минут.

Savanna at Creek Beach

В продаже апартаменты с тремя спальнями

Готовность: третий квартал 2026 года

Современный проект в перспективном сообществе вблизи ландшафтного парка. Здания светлых оттенков и элегантные интерьеры. Инфраструктура комплекса: бассейны, тренажерный зал, игровая площадка, зоны барбекю, озелененные пространства, кинотеатр, рестораны и магазины.

Cedar at Creek Beach

В продаже апартаменты с тремя спальнями

Готовность: третий квартал 2026 года

Современный проект с выходом на набережную Creek Beach. В этом комплексе можно просыпаться с видами на живописные пейзажи и ландшафтный парк. Инфраструктура: городские площади, бассейн, фитнес-центр, зона барбекю, пространства для бизнес-встреч и работы, пышная лужайка и детская площадка.

Заключение

Dubai Creek Harbour — молодой, но перспективный район, предлагающий своим жителям удачное расположение, высокую доходность от инвестиций и развитую инфраструктуру. Он представляет собой результат смелых стратегических решений, высокотехнологичных проектов и внимания к устойчивости, что делает его одним из ключевых районов Дубая.