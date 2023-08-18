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Savanna at Creek Beach

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 138 м² до 158 м²
Количество спален3
Стартовая цена3 199 888 AED
от 3 199 888 AED
от 22 775 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%319 989 AED
При оформлении договора
4%127996 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 559 910 AED
При передаче
10%319 989 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность8, 7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 199 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа7 км
Магазин2 км
Медицинский центр6 км

Описание

Современный комплекс в перспективном сообществе Dubai Creek Harbour, вблизи ландшафтного парка. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь атмосферой сдержанной роскоши. На выбор представлено 187 апартаментов с 1-3 спальнями, качественной отделкой и встроенными шкафами. Все лоты дополнены балконами или террасами, благодаря которым в помещения проходит большое количество солнечного света. В спальных установлены вместительные шкафы и отдельные гардеробные.

Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, общественные помещения, игровая площадка на открытом воздухе, зоны барбекю, озелененные пространства, кинотеатр на открытом воздухе, внутренняя площадь, рестораны и магазины. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов Geant Express и LuLu Hypermarket, ресторанов Sayf и Mondoux, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. В окружении находятся парки и прогулочные зоны: Festival City Lake Walk, Al Jaddaf Walk 2 и Nad Shamma Park. Знаковая архитектура Дубая Здания Savanna отличаются уникальным внешним видом, фасадом светлых оттенков, высоким качеством исполнения, современной архитектурой и элегантными интерьерами. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 8 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
138 - 158
3 199 888 - 3 712 888
22 775 - 23 495

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District

Новости о проекте

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