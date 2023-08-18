Savanna at Creek Beach

Savanna at Creek BeachUnited Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Прогулочная зона
- Площадка для барбекю
- Магазины
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
- Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Современный комплекс в перспективном сообществе Dubai Creek Harbour, вблизи ландшафтного парка. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь атмосферой сдержанной роскоши. На выбор представлено 187 апартаментов с 1-3 спальнями, качественной отделкой и встроенными шкафами. Все лоты дополнены балконами или террасами, благодаря которым в помещения проходит большое количество солнечного света. В спальных установлены вместительные шкафы и отдельные гардеробные.
Жителям доступен роскошный образ жизни: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, общественные помещения, игровая площадка на открытом воздухе, зоны барбекю, озелененные пространства, кинотеатр на открытом воздухе, внутренняя площадь, рестораны и магазины. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов Geant Express и LuLu Hypermarket, ресторанов Sayf и Mondoux, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. В окружении находятся парки и прогулочные зоны: Festival City Lake Walk, Al Jaddaf Walk 2 и Nad Shamma Park. Знаковая архитектура Дубая Здания Savanna отличаются уникальным внешним видом, фасадом светлых оттенков, высоким качеством исполнения, современной архитектурой и элегантными интерьерами. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 8 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.