Инструкция для риэлторов: как получить максимальную комиссию на сделках в Дубае?

Основные преимущества работы на международном рынке недвижимости:

Возможность получения комиссии в иностранной валюте

Большой выбор стран и городов с устойчивой экономикой

Надежные застройщики.

Сейчас Дубай является самым популярным местом для приобретения недвижимости. Стоимость объектов варьируется от $200.000 до $5.000.000, а агентские комиссии от застройщиков составляют от 2 до 10%.

Рассказываем, как заработать максимум

Факторы, влияющие на размер комиссии:

1. Стоимость объекта.

Чем выше стоимость, тем больше комиссия.

2. Выбор застройщика.

Важно учитывать качество объекта, сроки строительства и размер комиссии. Некоторые застройщики предлагают дополнительные бонусы и улучшенные условия для риэлторов. Например, повышенная комиссия может быть предложена на более дорогие апартаменты (Sobha, MAG, Tiger Group, Al Habtoor Group, Fakhruddin Properties и др.) или в случае полной или частичной предоплаты стоимости объекта наличными. Иногда проводятся временные акции по повышенным комиссиям на новые объекты.

3. Платформа-посредник.

Поскольку в ОАЭ процесс выхода на застройщика напрямую является непростым и не быстрым — необходимо иметь дубайское юридическое лицо, пройти длительную процедуру подписания соглашения и выстроить отношения с менеджерами девелопера, — использование услуг посредника зачастую становится самым выгодным решением. Так вы сможете работать с недвижимостью Дубая удаленно, находясь в любой точке мира и не имея специальных знаний и навыков.

Мы предлагаем до 85% комиссии для активных риэлторов, работающих на нашей платформе. Это лучшее предложение на рынке Дубая. Почему? А вот почему:

Как правило, посредники оставляют себе от 50 до 70% от общей суммы комиссии, выплачиваемой застройщиком, но взамен предлагают доступ к своей базе объектов и помощь в подготовке документов и оформлении сделки, что может сильно облегчить вам жизнь.

Мы в Housebook считаем, что успешная сделка — это всегда результат командной работы и профессионализма всех участников процесса. Поэтому для тех, кто готов активно работать с клиентом и самостоятельно подобрать ему подходящий вариант на нашей платформе, мы предлагаем до 85% от комиссии от застройщика. Это абсолютный рекорд на рынке Дубая на текущий момент и прекрасная возможность увеличить ваш доход.

Также вы можете просто перенаправить заинтересованного клиента нашим брокерам еще на самых начальных этапах: они подберут объект, проведут дистанционные показы, подготовят все необходимые документы и оформят сделку за вас. В этом случае вы все равно получите 65% от комиссии застройщика, не прилагая при этом никаких усилий.



