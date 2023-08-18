Способы оплаты недвижимости ОАЭ

Все виды платежей по договорам, формам бронирования и выражения заинтересованности в ОАЭ можно оплачивать либо банковским переводом: со счета в банке ОАЭ простым переводом или международным SWIFT-переводом в долларах с зарубежного счета; банковским чеком, до сих пор чеки широко используются в Эмиратах, на рынке недвижимости в частности.

Банковские переводы:

Существует небольшой список банков РФ, которые не находятся под санкциями и открывают физическим и юридическим лицам счета в AED: БКС-банк, АК Барс банк, Банк Кредит-Европа, ЗЕНИТ и др. Эти же банки отправляют SWIFT-переводы в ОАЭ.

С учетом требований FATF и внутренних российских законов, операции свыше 1 млн.руб. подлежат дополнительной проверке Росфинмониторинга, соответственно могут быть затребованы дополнительные подтверждающие документы (справки НДФЛ, договора займа, реализации недвижимого имущества, автотранспорта и т.п.) для подтверждения легального происхождении средств. Соответственно для легального перевода средств в ОАЭ достаточно открыть в банке счет в AED, перевести на него средства с любого российского рублевого счета, конвертировать в AED и отправить SWIFT в счет оплаты недвижимости.

Банковские чеки:

Все более востребованным способом оплаты для клиентов из РФ становится перевод в криптовалюте уполномоченным агентам в ОАЭ, которые выпускают банковские чеки против полученной криптовалюты.

Housebook Real Estate LLC совместно с Российским партнером «Криптотрансфер» (Телеграм канал: https://t.me/cryptotransfer13 ) оказывает комплексные услуги по переводу и оплате денежных средств из РФ в ОАЭ из любых валют в AED, а также выпуск чеков, общей стоимостью под ключ 2,0% от суммы платежа.

