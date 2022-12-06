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Главная - Жилые комплексы - Cedar at Creek Beach

Cedar at Creek Beach

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 137 м² до 157 м²
Количество спален3
Стартовая цена3 172 888 AED
от 3 172 888 AED
от 21 643 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%317 289 AED
При оформлении договора
4%126916 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 538 310 AED
При передаче
10%317 289 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов4
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность9, 7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 172 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа6 км
Магазин2 км
Медицинский центр4 км

Описание

Современный проект в самом сердце Dubai Creek Harbour с выходом на набережную Creek Beach. Просыпайтесь с видами на голубое небо, живописные пейзажи и ландшафтный парк. В комплексе представлено 272 апартамента с 1-3 спальнями. Просторные балконы и террасы наполнены большим количеством естественного света. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами.

Жителям доступен роскошный образ жизни: городские площади, бассейн, фитнес-центр, зона барбекю, пространства для бизнес-встреч и работы, пышная лужайка и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до больницы Nadd Al Hammar Health Center, торгового центра Dubai Festival City Mall, супермаркета Geant Express, кафе Caffe Divino Dubai Creek Harbour и Aqaya Dubai, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 7 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гардеробные, гостиная, столовая, прачечная. В апартаментах с 3 спальнями дополнительная комната для прислуги с ванной. Установлены встроенные шкафы. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
137 - 157
3 172 888 - 3 726 888
21 643 - 23 723

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District