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Creek Waters

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 85 м² до 85 м²
Количество спален1
Стартовая цена2 110 888 AED
от 2 110 888 AED
от 24 671 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%211 089 AED
При оформлении договора
4%84436 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 688 710 AED
При передаче
10%211 089 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 110 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа6 км
Магазин2 км
Медицинский центр5 км

Описание

Современный проект в центре оживленного района Dubai Creek Harbour – новый стандарт качества и ваша живописная гавань. Здание выгодно отличается ярко выраженным характером среди небоскребов различных стилей на острове Creek Island.

В комплексе представлена коллекция фирменных апартаментов, пентхаусов и таунхаусов с 1-4 спальнями. Каждая деталь тщательно продумана. Начиная с дизайна жилых помещений и заканчивая отделкой каждой комнаты, отделочные материалы и фурнитура продуманы, чтобы соответствовать современному стилю жизни. Открытая планировка и окна от пола до потолка позволяют любоваться захватывающими видами на город, Creek Beach и Downtown Dubai. Специально спроектированный для уединенности, ландшафтный подиум с в Creek Waters располагает множеством удобств, зон для отдыха и игр. На территории комплекса пейзажный бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, игровая площадка. Супермаркеты Geant Express и Nesto Hypermarket, продуктовый рынок Al Rakhat FZ-LLC, торговый центр Dubai Square, ресторан Sayf, государственная больница Nadd Al Hammar Health Center, школа Deira International School находятся в 5-10 минутах от комплекса. Живите в окружении природы В пределах 15 минут на автомобиле находятся живописные парки Creek Waterfront, Central Park и Dubai Creek Harbour Parking и Nadl Hamr Park. Резиденты смогут наслаждаться отдыхом в окружении вечнозеленых насаждений и ярких цветов. Вблизи достопримечательностей Пристани для яхт Creek Marina Yacht Club и Dubai Creek Harbour Marina расположены в 5-10 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Business Bay и Downtown Dubai. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
85 - 85
2 110 888 - 2 110 888
24 671 - 24 671

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First