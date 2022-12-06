В комплексе представлена коллекция фирменных апартаментов, пентхаусов и таунхаусов с 1-4 спальнями. Каждая деталь тщательно продумана. Начиная с дизайна жилых помещений и заканчивая отделкой каждой комнаты, отделочные материалы и фурнитура продуманы, чтобы соответствовать современному стилю жизни. Открытая планировка и окна от пола до потолка позволяют любоваться захватывающими видами на город, Creek Beach и Downtown Dubai. Специально спроектированный для уединенности, ландшафтный подиум с в Creek Waters располагает множеством удобств, зон для отдыха и игр. На территории комплекса пейзажный бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, игровая площадка. Супермаркеты Geant Express и Nesto Hypermarket, продуктовый рынок Al Rakhat FZ-LLC, торговый центр Dubai Square, ресторан Sayf, государственная больница Nadd Al Hammar Health Center, школа Deira International School находятся в 5-10 минутах от комплекса. Живите в окружении природы В пределах 15 минут на автомобиле находятся живописные парки Creek Waterfront, Central Park и Dubai Creek Harbour Parking и Nadl Hamr Park. Резиденты смогут наслаждаться отдыхом в окружении вечнозеленых насаждений и ярких цветов. Вблизи достопримечательностей Пристани для яхт Creek Marina Yacht Club и Dubai Creek Harbour Marina расположены в 5-10 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Business Bay и Downtown Dubai. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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