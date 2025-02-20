В Дубае нет налогов? Ну… почти!

Давайте сразу расставим точки над i: налоги и специальные сборы в Дубае существуют. Просто они имеют несколько иной формат, чем привычный для жителей других стран. Попробуем разобраться, кто и за что платит в Дубае.





Налоги для физических лиц

Напрямую налог на доходы физических лиц отсутствует. Однако все жители Дубая платят (НДС) в размере 5%. Этот налог не взимается с покупателя, а интегрируется в стоимость товаров и услуг непосредственно владельцем. Поэтому для всех клиентов остается максимально незаметным.





Пример

Мария живет в Дубае и работает по найму. Ее зарплата не облагается налогом, но давайте рассмотрим некоторые траты девушки за месяц. Она любит ходить в рестораны (500 AED), покупать одежду (800 AED) и вкусные и свежие продукты (1000 AED).





Приведем расчеты с учетом, что все эти товары и услуги облагаются НДС в размере 5%, который включен в указанную стоимость:

Обеды в ресторане: 500 AED. Приблизительный налог НДС = 23,8 AED

Одежда: 800 AED. Приблизительный налог НДС = 38,1 AED

Продукты: 1000 AED. Приблизительный налог НДС = 47,6 AED

Итоговая сумма НДС за месяц: около 109,5 AED.





В итоге Мария, как физическое лицо, работающее в Дубае, не платит налог на доход. Однако каждый месяц она косвенно уплачивает 109,5 AED в виде НДС, уже включенного в стоимость товаров и услуг, которые она покупает или получает.





Налоги для туристов

Туристический сектор в Дубае облагается рядом сборов, которые обычно уже включены в стоимость проживания и услуг. К ним относятся: налог на проживание в отеле (10%) и общий туристический сбор (6%).





Налоги на недвижимость

В Дубае нет налогов на продажу, дарение или наследование недвижимости. Но при приобретении квартиры, апартаментов или другого жилья с покупателя взимается регистрационный сбор 4% в Земельный Департамент Дубая (Dubai Land Department, DLD).

Арендаторы недвижимости в Дубае также уплачивают налог: 5% от стоимости аренды для жилых помещений и 10% 一 для коммерческих объектов.





Пример

Сергей покупает квартиру в Дубае стоимостью примерно 1 500 000 AED.

Регистрационный сбор в этом случае составляет 4% от стоимости недвижимости = 1 500 000 AED х 0.04 = 60 000 AED.

Иногда (но не всегда!) сумма этого налога делится между покупателем и продавцом по соглашению 50/50.





Налоги на бизнес

В Дубае введен корпоративный налог с 1 июня 2023 года. Он составляет 9% от прибыли компании, если годовой доход предпринимателя превышает 102 000$. Если выручка ниже этой суммы, ставка налога равна 0%.





Важно! Не все виды деятельности облагаются корпоративным налогом. Например, у предприятий, работающих в свободных экономических зонах, другие условия.





В Дубае также существует НДС для бизнеса 一 его стандартная ставка составляет 5%.





Пример

Представим, что у вашего клиента есть небольшой ресторан в Дубае, который специализируется на французской кухне.





Годовой доход ресторана за 2024 год: 300 000$.

Годовые расходы ресторана (аренда помещения, закупка продуктов, зарплата персонала, коммунальные платежи и т.д.): 220 000$

Чистая прибыль ресторана: 300 000 - 220 000 = 80 000$.





Несмотря на то, что годовой доход ресторана превышает 102 000$, его прибыль составляет всего 80 000$. Согласно налоговому законодательству ОАЭ, для малых и средних предприятий предусмотрена определенная льгота.





Если компания соответствует критериям таких предприятий, то первые 102 000$ прибыли не облагаются корпоративным налогом. В данном случае прибыль ресторана меньше этой суммы, поэтому она не подвергается корпоративному налогу.





Налоги на акцизный сбор

Компании, занимающиеся ввозом, производством или хранением товаров, наносящих вред здоровью, обязаны уплачивать акцизный сбор:

100% на табак и табачные изделия, электронные курительные приборы и жидкости для них;

50% на газированные и сладкие напитки;

100% на энергетические напитки.





Вывод

Миф об отсутствии налогов в Дубае – это скорее маркетинговый ход, чем правда. Налоговая система эмирата имеет свои особенности и ориентирована на определенные секторы экономики и типы деятельности.





Однако есть в налоговой системе Дубая несомненные плюсы:

一 Прозрачность, простота и предсказуемость;

一 Отсутствие налога на продажу, дарение или наследование недвижимости;

一 Отсутствие налога на заработную плату, проценты по депозитам и другие виды личных доходов;

一 Отсутствие налога на прибыль для многих компаний и выгодные налоговые ставки в целом;

一 Соответствие международным стандартам.



