Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы

Владельцы недвижимости стоимостью более 2 млн дирхамов смогут получить Золотую визу без подачи заявления.

Об этом сообщило Управление по идентификации и гражданству (ICP):

Земельные департаменты ОАЭ будут подключены к порталу ICP, и при продлении визы они смогут автоматически видеть стоимость недвижимости, которой владеет резидент.

Тем, кто соответствует требованиям, будет автоматически выдана Золотая виза без подачи заявления.





Вот несколько объектов, при покупке которых вам обеспечена Золотая виза:

Phantom by Binghatti — небоскреб с премиальными апартаментами от 1 до 3 спален в самом сердце JVC.

2 спальни от 2 175 999 AED

Oria by Emaar — оазис загородного уюта в оживленном районе крупного мегаполиса - Dubai Creek Harbour.

2 спальни от 2 770 000 AED

The Sapphire by Damac — уникальный ЖК в непосредственной близости от Safa Park и набережной Dubai Canal в коллаборации с швейцарским ювелирным брендом De Grisogono.

1 спальня от 2 160 000 AED