ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - SeaHaven

SeaHaven

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 78 м² до 336 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 109 628 AED
от 3 109 628 AED
от 39 827 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%621 926 AED
При оформлении договора
4%124385 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 865 777 AED
При передаче
20%621 926 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность65, 49, 55
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 109 628 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства, На этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 6
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт270 м
Средняя школа4 км
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Море350 м

Описание

Современный комплекс из трех зданий, вдохновленных ветром и морем, на побережье в Dubai Harbour. Наслаждайтесь потрясающими видами на Арабский залив, Dubai Eye, Palm Jumeirah, гавань и панораму Dubai Marina. Новый проект включает апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты отличаются современной отделкой, включая панорамные окна во всю стену с двойным остеклением и систему «Умный дом».

Для удобства жителей и их гостей на территории находятся детская площадка и несколько игровых комнат, скейт-парк, клубный лаунж, зона барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, многоцелевой зал, беговая дорожка, площадка для йоги и медитации, оздоровительный клуб с сауной и парной, бассейны, заведения F&B и магазины. За 20 минут на автомобиле можно доехать до центра Дубая со знаменитым небоскребом Burj Khalifa, торговым центром Dubai Mall и районом Business Bay. Развитая транспортная сеть В непосредственной близости находится выезд к автодороге King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, чуть дальше расположена главная автотрасса Дубая – Sheikh Zayed Road. Это отличная возможность добраться до главных точек города в пределах 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выгодно отличается футуристической архитектурой, вдохновленной роскошными яхтами, а также эксклюзивным дизайном – изогнутыми фасадами, которые напоминают паруса. Качественная отделка В отделке апартаментов использовали дубовый паркет, керамогранит, мраморные столешницы. Во всех лотах установлена современная бытовая техника европейских производителей. Кухни оснащены фурнитурой Miele. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 - 115
3 109 628 - 5 424 570
39 827 - 47 019
2 спальни
137 - 187
5 456 649 - 9 103 815
39 827 - 48 438
3 спальни
218 - 336
9 344 595 - 16 637 188
42 722 - 49 514

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44