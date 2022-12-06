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Mercedes-Benz Places by Binghatti

20, Al Asayel Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 14
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 171 м² до 647 м²
Количество спаленот 2 до 5
Стартовая цена10 299 999 AED
от 10 299 999 AED
от 60 052 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%2 060 000 AED
При оформлении договора
4%412000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%5 150 000 AED
При передаче
30%3 090 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность74
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 10 299 999 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр850 м
Метро2 км
Аэропорт16 км

Описание

Проект, реализованный в партнерстве Mercedes-Benz и Binghatti — это эксклюзивное здание высотой в 351 метр, который предлагает непревзойденные виды на небоскреб Burj Khalifa и окружающий городской пейзаж. Вдохновленный инновациями, жилой комплекс станет новым символом архитектурного величия и дизайнерского мастерства в самом сердце Дубая. Это не просто место для жизни, а сочетание роскоши, инноваций и устойчивого развития в одном из самых захватывающих городов мира. Ключевые особенности проекта - Уникальная архитектура, вдохновленная философией “Sensual Purity” от Mercedes-Benz, сочетает в себе инновации и эстетику. Иконичность дизайна превращает небоскреб в выдающийся элемент городского ландшафта с узнаваемыми чертами. - Вариативность жилых пространств с просторными интерьерами и панорамными окнами предлагают захватывающие виды и олицетворяет роскошь и стиль. Внедрение умных систем управления в апартаментах обеспечит дополнительный уровень комфорта. - Комплекс оснащен премиальными удобствами: несколько бассейнов, включая infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр последнего поколения, spa-центр, общественные зоны класса люкс для работы и отдыха. - Управляющая компания предоставляет консьерж-сервис, услуги личного шеф-повара, клининг-сервис, валет-паркинг. - Использование передовых технологий, в том числе солнечных панелей для зарядки электромобилей, подчеркивает стремление к экологичности и устойчивому развитию. Инфраструктура района Расположенный в оживленном центре Дубая, этот проект находится в нескольких минутах от самых знаковых достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. Локация богата на модные бары и рестораны, spa-салоны и магазины. Кроме того, в районе есть школы, парки, развлекательные центры и все необходимое для жизни в современном мегаполисе. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут. Дорога до района Dubai Marina займет 20-25 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
171 - 240
10 299 999 - 16 499 999
60 052 - 68 673
3 спальни
256 - 303
19 999 999 - 25 099 999
77 937 - 82 768
4 спальни
372 - 372
36 299 999 - 36 799 999
97 422 - 98 758

Инфраструктура

20, Al Asayel Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates