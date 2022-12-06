Mercedes-Benz Places by Binghatti

Описание

Проект, реализованный в партнерстве Mercedes-Benz и Binghatti — это эксклюзивное здание высотой в 351 метр, который предлагает непревзойденные виды на небоскреб Burj Khalifa и окружающий городской пейзаж. Вдохновленный инновациями, жилой комплекс станет новым символом архитектурного величия и дизайнерского мастерства в самом сердце Дубая. Это не просто место для жизни, а сочетание роскоши, инноваций и устойчивого развития в одном из самых захватывающих городов мира. Ключевые особенности проекта - Уникальная архитектура, вдохновленная философией “Sensual Purity” от Mercedes-Benz, сочетает в себе инновации и эстетику. Иконичность дизайна превращает небоскреб в выдающийся элемент городского ландшафта с узнаваемыми чертами. - Вариативность жилых пространств с просторными интерьерами и панорамными окнами предлагают захватывающие виды и олицетворяет роскошь и стиль. Внедрение умных систем управления в апартаментах обеспечит дополнительный уровень комфорта. - Комплекс оснащен премиальными удобствами: несколько бассейнов, включая infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр последнего поколения, spa-центр, общественные зоны класса люкс для работы и отдыха. - Управляющая компания предоставляет консьерж-сервис, услуги личного шеф-повара, клининг-сервис, валет-паркинг. - Использование передовых технологий, в том числе солнечных панелей для зарядки электромобилей, подчеркивает стремление к экологичности и устойчивому развитию. Инфраструктура района Расположенный в оживленном центре Дубая, этот проект находится в нескольких минутах от самых знаковых достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. Локация богата на модные бары и рестораны, spa-салоны и магазины. Кроме того, в районе есть школы, парки, развлекательные центры и все необходимое для жизни в современном мегаполисе. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут. Дорога до района Dubai Marina займет 20-25 минут.