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Golf Greens at Damac Hills

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 62 м² до 127 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 157 000 AED
от 1 157 000 AED
от 15 013 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%231 400 AED
При оформлении договора
4%46280 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%694 200 AED
При передаче
20%231 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 157 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Средняя школа850 м
Магазин300 м
Медицинский центр10 км

Описание

Новый кластер в уединенном районе Damac Hills — одном из главных зеленых комьюнити в Дубае. Сообщество предлагает жителям неповторимый комфорт: зеленые просторы, озера, гольф-поля, конюшни, водная зона Malibu Bay, спортивные площадки и развлечения для всех возрастов.

Две башни включают 302 апартамента с 1-2 спальнями и двухэтажных таунхауса с 2-3 спальнями. Некоторые апартаменты и таунхаусы с рабочим кабинетом и гардеробной в главной спальне. Для каждого лота предусмотрен балкон, чтобы жители могли ежедневно любоваться зелеными видами. На территории комплекса расположены супермаркеты, рестораны, фитнес-зал, бассейны, игровые и прогулочные зоны в тени деревьев. В пределах 10 минут находятся школы Jebel Ali School и Fairgreen International School, медицинские центры Aster Medical Center и Mediclinic Parkview Hospital, торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem. Развитая транспортная сеть DAMAC Hills удачно расположен в 30 минутах от центра Дубая. Из комплекса создан удобный выезд на автомагистрали Sheikh Zayed Road и Emirates Road. Поездка до международного аэропорта Дубая займет 35-40 минут, а до международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 28 минут. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 10-15 минутах от автодрома Dubai Autodrome, сада Dubai Miracle Garden, тематического парка Global Village. За 25 минут можно добраться до пляжей JBR и Dubai Marina, отель-паруса Burj Al Arab. Дорога до района Downtown Dubai, небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет не более 30 минут на автомобиле. Живите в окружении природы Дома окружены пышным ландшафтом и водными объектами – настоящая роскошь городской жизни. Резиденты комплекса смогут наслаждаться захватывающим видом на панораму Дубая и проводить время с близкими на свежем воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни среди шумного мегаполиса. Особенность комплекса – гольф-клуб Ближайшее поле для гольфа Trump International Golf Club Dubai позволит вам окунуться в атмосферу аристократии. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 - 125
1 157 000 - 2 120 000
15 922 - 22 296
2 спальни
106 - 127
1 848 000 - 2 650 000
15 013 - 21 212

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1