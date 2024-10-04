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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Starlight

Binghatti Starlight

99, Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 67 м² до 111 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 256 000 AEDот 15 134 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 111
1 256 000 – 1 680 000
15 134 – 18 506
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис сдержанной роскоши в Al Jaddaf. Уникальный фасад жилого комплекса Binghatti Starlight, вдохновленный красотой звездного неба, и элегантные интерьеры создают атмосферу исключительного комфорта. Наслаждайтесь захватывающими видами на город из вашей частной "галактики". Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Al Khalil Road можно легко добраться до ключевых локаций города. Поездка до заповедника Ras Al Khor займет 6 минут, до резиденции правящей семьи ОАЭ Za’beel Palace – 8 минут. Популярные достопримечательности Dubai Frame и Burj Khalifa находятся в 11 минутах и в 16 минутах от комплекса соответственно. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
99, Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин100 м
Медицинский центр100 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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