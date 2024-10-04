Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Skyhall

Binghatti Skyhall

171, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 36 м² до 95 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 039 000 AEDот 23 040 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 – 59
1 039 000 – 1 375 000
23 040 – 28 150
1 спальня
75 – 95
1 877 000 – 2 281 000
23 785 – 24 720
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Сдержанная роскошь в самом сердце бурлящего мегаполиса в Business Bay. Необычный изогнутый силуэт жилого комплекса Binghatti Skyhall, современный дизайн и изысканные интерьеры создают уютную и комфортную атмосферу. Здесь вы почувствуете спокойствие, находясь в самой гуще событий. Ключевые особенности - Отделка апартаментов отличается тщательно подобранными нежными оттенками и богатыми текстурами. - Встроенная техника, системы хранения, панорамные окна и просторные балконы во всех лотах. - Жилой комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств: полностью оборудованный фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, детская игровая зона, раздельные бассейны для взрослых и детей, места для отдыха и релаксации возле бассейна и в тени зеленых насаждений и др. Преимущества расположения Проект расположился в одном из самых престижных районов Дубая, где все топовые локации находятся в шаговой доступности. А благодаря выезду на шоссе Marasi Drive добраться до любой локации города не составит труда. Дорога до набережной Dubai Canal и до яхт-клуба Business Bay Marina Yacht Club займет 2 минуты, до торгового центра Dubai Mall и концертного зала Dubai Opera – 5 минут. Стадион Coca-Cola Arena и заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary находятся в 10 минутах пути. Поездка до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
171, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Волейбольный корт
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
  3. Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения
    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
  4. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
Item 1 of 4
КаталогКарта