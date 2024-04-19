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ГлавнаяВебинарыКак зарабатывать на продаже квартир в Дубае удаленно
19.04.2024 10:02

Как зарабатывать на продаже квартир в Дубае удаленно

На вебинаре вы узнаете:

  1. Как подобрать идеальную квартиру под вашего клиента за 5 минут;
  2. Как создавать продающие презентации за пару кликов;
  3. Как зарабатывать удалено: пошаговая инструкция от заявки до сделки;
  4. Первый миллион рублей за месяц с одной сделки: на конкретных примерах и расчетах.


А также:

  • поделимся с вами инструментами, которые сократят время на обработку запроса клиента
  • получите доступ к закрытому комьюнити, где сможете напрямую общаться с коллегами со всего мира
  • получите доступ к академии для риэлторов Housebook со скидкой 80% 


Ведущая: 

— Ксения Долгая, директор по развитию платформы Housebook

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