19.04.2024 10:02
Как зарабатывать на продаже квартир в Дубае удаленно
На вебинаре вы узнаете:
- Как подобрать идеальную квартиру под вашего клиента за 5 минут;
- Как создавать продающие презентации за пару кликов;
- Как зарабатывать удалено: пошаговая инструкция от заявки до сделки;
- Первый миллион рублей за месяц с одной сделки: на конкретных примерах и расчетах.
А также:
- поделимся с вами инструментами, которые сократят время на обработку запроса клиента
- получите доступ к закрытому комьюнити, где сможете напрямую общаться с коллегами со всего мира
- получите доступ к академии для риэлторов Housebook со скидкой 80%
Ведущая:
— Ксения Долгая, директор по развитию платформы Housebook