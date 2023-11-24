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ГлавнаяВебинарыОАЭ vs ТАЙЛАНД преимущества и недостатки для риелтора и покупателя
24.11.2023 13:26

ОАЭ vs ТАЙЛАНД преимущества и недостатки для риелтора и покупателя

– Василий Фетисов, управляющий партнер Housebook UAE

– Светлана Климова, партнер направления Housebook Thailand


Каждые две недели мы проводим вебинары от экспертов Housebook по рынку недвижимости ОАЭ!

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Таймкоды:

  • 00:45 – Светлана, партнер Housebook по Тайланду
  • 02:30 – Климат Тайланда
  • 05:30 – Культурные особенности Тайланда
  • 09:15 – Сравнение цен. Дубай и Тайланд
  • 12:16 – Сравнение ОАЭ и Тайланда в общем
  • 16:46 – Сравнение рынка недвижимости ОАЭ и Тайланда
  • 29:45 – Особенности проведения сделок с недвижимостью. Дубай, Тайланд
  • 39:45 – Возможности заработка для брокера
  • 51:00 – Описание Пхукета, его особенностей. Фрукты, кухня, пляжи
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