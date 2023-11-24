ОАЭ vs ТАЙЛАНД преимущества и недостатки для риелтора и покупателя

– Василий Фетисов, управляющий партнер Housebook UAE

– Светлана Климова, партнер направления Housebook Thailand





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