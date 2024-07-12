Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяВебинарыМаксимизация прибыли
12.07.2024 12:19

Максимизация прибыли

О чем поговорим:

  • Возможности и преимущества платформы Housebook
  • Реальные кейсы - как получить комиссию в размере $10,000 и более от продажи международной недвижимости
  • Практический опыт работы с платформой
  • Создание личного аккаунта Housebook


За один час вебинара вы получите практические навыки работы с платформой и четкий алгоритм, как зарабатывать $10,000 и более в месяц на международной недвижимости.


Ведущая:

— Светлана Гусева, менеджер по партнерствам

ПредыдущаяСледующая
КаталогКарта