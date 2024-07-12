Максимизация прибыли

О чем поговорим:

Возможности и преимущества платформы Housebook

Реальные кейсы - как получить комиссию в размере $10,000 и более от продажи международной недвижимости

Практический опыт работы с платформой

Создание личного аккаунта Housebook





За один час вебинара вы получите практические навыки работы с платформой и четкий алгоритм, как зарабатывать $10,000 и более в месяц на международной недвижимости.





Ведущая:

— Светлана Гусева, менеджер по партнерствам