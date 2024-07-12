12.07.2024 12:19
Максимизация прибыли
О чем поговорим:
- Возможности и преимущества платформы Housebook
- Реальные кейсы - как получить комиссию в размере $10,000 и более от продажи международной недвижимости
- Практический опыт работы с платформой
- Создание личного аккаунта Housebook
За один час вебинара вы получите практические навыки работы с платформой и четкий алгоритм, как зарабатывать $10,000 и более в месяц на международной недвижимости.
Ведущая:
— Светлана Гусева, менеджер по партнерствам