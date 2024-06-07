Услуги для агентств

На вебинаре вы узнаете:

Как и где искать клиентов; О новых возможностях для агентов от Housebook; О каждом тарифе и услуге платформы подробно; Новости и обновления платформы, которые произойдут в ближайший месяц.





Ведущая:

— Ксения Долгая, директор по развитию платформы Housebook





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