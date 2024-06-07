07.06.2024 12:04
Услуги для агентств
На вебинаре вы узнаете:
- Как и где искать клиентов;
- О новых возможностях для агентов от Housebook;
- О каждом тарифе и услуге платформы подробно;
- Новости и обновления платформы, которые произойдут в ближайший месяц.
Ведущая:
— Ксения Долгая, директор по развитию платформы Housebook
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