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07.06.2024 12:04

Услуги для агентств

На вебинаре вы узнаете:

  1. Как и где искать клиентов;
  2. О новых возможностях для агентов от Housebook;
  3. О каждом тарифе и услуге платформы подробно;
  4. Новости и обновления платформы, которые произойдут в ближайший месяц.


Ведущая: 

— Ксения Долгая, директор по развитию платформы Housebook


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