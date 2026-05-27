Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогВебинарыЗакрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали
Дата: 27.05.2026
Русский

Закрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали

Oasis Pandawa — комплекс из 11 трехспальных вилл на юге Букита. Все объекты построены, введены в эксплуатацию и переданы управляющей компании. Шесть вилл доступны к продаже. Это готовый бизнес с историей бронирований и подтвержденной доходностью, а не стройка или рендеры.


Локация

Район Пандава, между Нуса-Дуа и Улувату. 30 минут от аэропорта по скоростной магистрали без пробок. Выезд на дорогу — одна минута. Пляжи Пандава и Меласти с белым песком — в пяти минутах. Рядом гольф-клубы, бич-клабы, до ресторанов и ночной жизни — 15 минут.


Доходность и гарантии

Стоимость виллы — 270 000 долларов. Застройщик дает гарантию на выбор: 10% годовых на первый год либо 8% на три года. Разницу доплачивает застройщик, превышение полностью достается инвестору. Фактическая доходность оценивается в 11–12% годовых в долларах США.


Операционная модель

Девять месяцев в году — долгосрочная аренда, три месяца высокого сезона — посуточная. Средний чек посуточно — 200 долларов за ночь. Распределение: 55% инвестору, 45% покрывает операционные расходы. Пропорция зафиксирована договором.


Условия

Рассрочка: 50% сразу, оставшиеся 50% — в течение шести месяцев без процентов. Доход начисляется с первой оплаты. Возможна оплата SWIFT, наличными, в USDT. Инвестор может использовать виллу для проживания, заранее согласовав период.


Юридическая структура

Земля туристической зоны (розовая) — единственная категория для легальной посуточной аренды. Лисхолд до 2055 года с фиксированной ценой продления еще на 20 лет. Разрешение на строительство и сертификат ввода получены. Документы прошли государственную проверку OSS.


Качество

Одноуровневые виллы, потолки 4,6 м, панорамное остекление с UV-защитой. Многослойная гидроизоляция фундамента и стен. Расширенная гарантия на конструктив — 20 лет.



  1. Oasis Villas Pandawa
    Oasis Villas Pandawa
    Indonesia, Bali, Badung Regency, South Kuta District, Puri Gading
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2025
    Застройщик
    Площадьот 98 м² до 98 м²
    Первый взнос25%
    от 73 506 $от 694 $/м²
Item 1 of 1

Похожие материалы

Еще
  1. 24.02.2026

    Партнерство с Housebook: от условий до технологии работы

    Обзор платформы

  2. 13.02.2026

    Вебинар с застройщиком ОАЭ

    Недвижимость в Дубае на Dubai Islands и в Рас‑эль‑Хайме: выгодные цены, виды на море и перспективы роста

  3. 09.02.2026

    Инсайты от застройщика

    Как провести сделку на брокер туре

Item 1 of 9
Каталог