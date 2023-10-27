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Главная - Новости - В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.
27.10.2023 12:33

В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.

В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.

Инвесторы из 97 стран заключили сделки на территории Шарджи, за 2023 год было совершено 59 258 сделок, а это рост на 14,6% по сравнению с прошлым годом.


Шарджа граничит со всеми эмиратами, ближе всех к ней расположен Дубай — до него всего 40 км. Именно из-за близости Шарджи к самому известному и веселому эмирату ее выбирают туристы и экспаты. Жизнь в Шардже гораздо экономичнее, чем в Дубае, многие выбирают этот эмират по этой причине. А время в пути от Шарджи до Дубая займет всего 27 минут. Жить в Шардже и работать в Дубае – идеальный и удобный формат.


Какие ЖК в Шардже представлены на Housebook:


Crystal Residences

Сдача 4 кв. 2025 г

от 228 935 $


Jawaher Residences on Maryam Island

Сдача 1 кв. 2025 г

от 417 879 $


Aysha Residences

Сдача 1 кв. 2026 г

от 395 282 $

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Aysha Residences
Aysha Residences
Срок сдачи1 кв. 2026 г
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 66 м² до 250 м²
Первый взнос10%
от 1 127 888 AED