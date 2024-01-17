Вне конкуренции: как стать лучшим брокером в Дубае

На заметку специалистам: рассказываем, по каким критериям клиенты выбирают агентов

Рынок недвижимости в ОАЭ является одним из быстрорастущих в мире. Например, по данным аналитической платформы REIDIN, темп роста объема продаж в 2023 году составил приблизительно 30%-35% по сравнению с предыдущим (подробности можно узнать здесь).

Конечно, это привлекает в Дубай брокеров со всего мира. Новые агентства по недвижимости открываются почти каждую неделю, социальные сети пестрят публикациями местных специалистов. Поэтому клиентам бывает сложно определиться и выбрать брокера, хорошо знающего рынок и способного оказать качественный сервис.

Почему в Дубае не обойтись без третьих лиц?

Дело в том, что рынок недвижимости Дубая – абсолютно брокерский. Примерно 80% сделок с первичной недвижимостью совершается при участии агентов. На вторичном рынке сделка вообще не может быть совершена без сертифицированного брокера.

Поэтому любому человеку, мечтающему купить недвижимость в Дубае, необходим специалист, знающий рынок, ориентирующийся в нюансах и обладающий профессиональной экспертизой. Застройщики в Дубае знают всех топовых брокеров и поддерживают с ними доверительные отношения, потому что именно агенты обеспечивают им регулярные сделки.

Итак, рассказываем, по каким критериям клиенты выбирают брокера в Дубае (и как стать лучшим из лучших)

Пункт 1: Наличие лицензии

В ОАЭ брокерская деятельность регулируется государством, поэтому специальную лицензию выдают всем известные органы - RERA* и DLD*. К сожалению, без этого разрешения работать в Дубае вы не сможете. Об этом написано много статей, и информация о брокерской лицензии распространена по всему интернету. Поэтому клиент в первую очередь поинтересуется есть ли у вас лицензия. Таким образом он убеждается, что перед ним специалист, легально работающий на рынке недвижимости Дубая. Хорошая новость: лицензию вы сможете оформить самостоятельно или воспользоваться услугами сервисов для брокеров*.

Пункт 2: Опыт

Многие клиенты при выборе брокера обращают внимание на опыт. Инвесторы предпочитают сотрудничать с агентами, имеющими значительный стаж работы с зарубежной недвижимостью. У опытных специалистов есть реальное знание рынка, они знакомы с особенностями различных районов и могут помочь полезным советом по инвестициям.

Но не стоит отчаиваться, если вы только начинаете свой путь. Новички тоже могут ответственно относиться к своим обязанностям, а иногда и предоставлять клиентский сервис лучше, чем опытные брокеры. Обычно в начале карьеры у молодых специалистов чаще встречается энтузиазм и энергичный подход. Когда эти качества «соседствуют» с реальными знаниями и экспертизой – брокера могут выбрать и при отсутствии длительного опыта работы.

Советы для начинающих агентов!

1)Если вы не уверены в каком-то из своих действий, лучше разберитесь в вопросе до начала работы или уточните у опытных коллег. Предотвратить ошибки легче, чем исправлять.

2)Для начала выберите один сегмент недвижимости и посвятите время его изучению. За год освоить весь рынок Дубая практически невозможно, а вот разобраться с одним определенным сектором – вполне реально.

Пункт 3: Работа с документами

Оформление сделки, связанной с недвижимостью в Дубае, всегда сопряжено с множеством различных документов. На первый взгляд, разобраться с ними не сложно. Однако только опытные брокеры знают нюансы и подводные камни. Например, частая ошибка новичков, на которую они не обращают внимание: все справки и выписки на время подписания договора должны быть актуальны. И следить за этим также входит в задачу брокера, а не клиента.

Пункт 4: Репутация

Прежде чем начать работать с брокером, многие клиенты изучают информацию о нем в интернете: сайт, социальные сети, отзывы. Поэтому начинающему специалисту необходимо с самых первых сделок заботиться о репутации. У агента по недвижимости, работающего в Дубае, должен быть высокий уровень клиентского сервиса (не забывайте, конкуренция здесь огромна!), наполненный информацией сайт и развитые социальные сети, чтобы человек, ищущий брокера, мог заочно ознакомиться с качеством вашей работы. Также не забывайте про «сарафанное радио»: многие клиенты делятся друг с другом контактами проверенных риелторов.

Пункт 5: Личные качества брокера

Одним из важных критериев при выборе брокера являются его личные качества: коммуникативные навыки, внимательность к запросам и потребностям клиента. Кроме того, потенциальные инвесторы ценят в специалистах честность и способность предоставить полную и точную информацию о каждом этапе сделки.

Поэтому не стоит скрывать детали, если клиент спрашивает, например, об особенностях района или жилого комплекса, которые не совпадают с его ожиданиями или предпочтениями. Идеальный вариант подобрать сложно, но честный рассказ о преимуществах и недостатках всегда внушит доверие клиенту и расположит его к вам еще больше.

Вместо заключения — краткий чек-лист от клиентов по выбору брокера

Если вы — начинающий специалист, можете за несколько минут проверить себя по этим критериям:

— Наличие лицензии.

— Опыт, знания, экспертиза.

— Умение работать с документами, знание подводных камней и нюансов оформления сделки.

— Хорошая репутация, положительные отзывы.

— Коммуникабельность, честность, внимательность.

Помните о том, что главное для клиента – получить желаемое жилье, достичь своих инвестиционных целей и минимизировать риски. А задача хорошего брокера – помочь ему в этом и сделать процесс оформления недвижимости комфортным и безопасным.

* RERA (Real Estate Regulatory Authority) — орган по регулированию недвижимости Дубая.

* DLD - Земельный департамент Дубая.

* например, работая через сервис Housebook, брокер заключает партнерский договор по использованию лицензии компании для оформления сделки в ОАЭ.



