Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиКак брокеру начать продавать недвижимость в Дубае: 3 главных способа
Дата: 23.11.2023

Как брокеру начать продавать недвижимость в Дубае: 3 главных способа

Как брокеру начать продавать недвижимость в Дубае: 3 главных способа

Как и в любой сфере торговли, выход на международный рынок в недвижимости открывает новые перспективы и возможности заработка. Однако, многие брокеры не понимают с чего начать, когда дело касается продажи недвижимости за границей, особенно в таком месте как Дубай. В этой статье мы рассмотрим несколько основных аспектов, которые помогут решиться сделать первый шаг. 

Основные страхи брокеров 

Многие брокеры из других стран опасаются выходить на рынок Дубая и продавать недвижимость у моря несмотря на то, что за такие сделки можно получить значительное комиссионное вознаграждение. Основными препятствиями для брокеров являются:

Юридические аспекты работы в ОАЭ.

В Дубае строгие юридические законы, поэтому многие начинающие брокеры опасаются столкнуться с неприятностями из-за незнания особенностей местного законодательства. 

Сложности с налаживанием прямого контакта с застройщиками.

Обычно новички не вызывают доверия у надежных девелоперов. Зачастую застройщики либо работают с уже проверенными брокерами, либо доверяют своему маркетинговому отделу. 

Незнание рынка, особенностей разных районов, процесса оформления сделки, проведения оплаты.

Брокерам часто приходится отвечать на вопросы клиента относительно оформления документов, налоговых обязательств, административных сборов и т.д. Без нужных знаний сделать это непросто.

3 способа решения этих проблем

1) Пройти долгий путь самостоятельно 

Самый очевидный и прямой путь, который выбирают брокеры – начать частную практику в Дубае. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного: можно переехать, оформить лицензию, и начать действовать. Правда такая работа предусматривает определенные особенности и скрывает множество подводных камней. Новичку на рынке недвижимости в ОАЭ тяжело самостоятельно нарабатывать клиентскую базу с нуля, подбирать подходящие варианты на незнакомом рынке и учитывать нюансы местного законодательства. 

В современном мире самый дорогой ресурс – это время. Конечно, можно попытаться самостоятельно разобраться со всеми нюансами и, в итоге, прийти к положительному результату. Однако, потраченное время, нервы и деньги, чаще всего не стоят такой сделки. 

Плюсы самостоятельной работы: 

– Вы не делите комиссионное вознаграждение с агентством и забираете всю прибыль себе; 

– Вы не рискуете нарваться на недобросовестное агентство и потерять несколько месяцев работы впустую;

– Вы самостоятельно строите свой рабочий график, не оглядываясь на руководство. 

Минусы самостоятельной работы: 

– Отсутствие опытного наставника, к которому можно обратиться по возникающим вопросам;

– Необходимость изучать новый рынок, на котором вы не являетесь экспертом и конкурировать с брокерами, которые работают здесь намного дольше;

– Большая вероятность не учесть что-то из важных юридических аспектов работы в ОАЭ и «потерять лицо» перед клиентом;

– Вся ответственность и расходы на рекламу ложатся на плечи частного брокера, то есть ваши. 

2)Воспользоваться услугами агентства-недвижимости 

С помощью агентства можно максимально упростить продажу недвижимости в Дубае, особенно на первых этапах. Можно найти агентство недвижимости, которое уже работает в Дубае и передать им клиента. Они сами доведут сделку до финала, а вы получите свою комиссию. Звучит заманчиво, однако не все так просто. 

Преимущества работы через агентство:

– С вами будут находиться люди, к которым вы всегда сможете обратиться за профессиональной консультацией; 

– В основном, у агентств есть все шаблоны нужных документов, поэтому на их заполнение не нужно будет тратить много времени. 

– Не нужно тратить время и деньги на оформление и легализацию;

–Максимальное снижение рисков и ответственности.

Минусы работы через агентство:

– Как и в любой работе по найму вам придется соблюдать все существующие в агентстве регламенты и стандарты;

– Потребуется время, чтобы агентство доверило вам заключение крупных сделок; 

– Вы делитесь прибылью с агентством. 

Как и сколько можно заработать, работая через агентство:

Важно понимать, что доход брокера складывается только из комиссии за продажу недвижимости. Никакого оклада в ОАЭ, в большинстве случаев, не предполагается. Однако, есть хорошая новость: в Дубае комиссия, которую получит брокер в результате успешной сделки, в разы выше, чем в России.  

  • Если речь идет о крупном агентстве, у которого есть отдел сапорта, маркетинга, юридический отдел и т.д., то примерный диапазон комиссии, которую получит брокер, будет составлять приблизительно 20-30%. 
  • Если компания среднего размера, то вероятнее всего комиссия, которую получит брокер, будет варьироваться в районе 50%.
  • Если это небольшое, частное агентство, то комиссия за ваши личные завершенные сделки может доходить до 70%. 

3)Воспользоваться различными сервисами для брокеров 

Если у вас есть большая база клиентов в собственном городе, в котором вы ведете работу, то не стоит жечь мосты и сразу перебираться в ОАЭ. Для начала можно воспользоваться специальными платформами для риэлторов и начать работать удаленно. Именно с помощью таких сервисов вы сможете передать клиента  профессиональному брокеру, при этом сохраняя большую часть прибыли. 

Какой способ наиболее выгодный для брокера?

Каждый брокер выбирает собственный способ выхода на рынок недвижимости в Дубае. Одним нужна стабильность и опора, поэтому выбор падает на работу с агентством-недвижимости. Другие ищут свободы и решают работать самостоятельно. Третьи задумываются о минимизировании рисков и сохранении большей части прибыли и пользуются специальными платформами. 

Давайте сравним, сколько может заработать брокер, сотрудничая с местным агентством недвижимости и работая самостоятельно, на платформе. 

Кейс по приобретению квартиры через местное агентство

Русскоязычный клиент обратился к российскому брокеру в январе 2023 г. с просьбой найти вариант для выгодных инвестиций в Дубае на одном из востребованных стартов продаж новостроек. В свою очередь, российское агентство обратилось к одному из раскрученных агентств в Дубае с русским фаундером. Обычно за привод «живого» клиента это агентство платит 30% от комиссии и заключает сделки очень быстро. Благодаря усилиям данного агентства, на старте продаж удалось «забрать»  хорошую квартиру с 1 спальней, стоимостью 1642 000 AED. 

Комиссия от застройщика по данной сделке составила 4% от стоимости, т.е. 1642000*4% = 65,680 AED. 

Соответственно, российский брокер получил 30% от этой суммы, а именно 65,680*30% = 19,704 AED, что составило около $5,400.

Сколько бы заработал брокер через платформу 

При продаже своему клиенту похожей квартиры в новом комплексе застройщика Meraas от Housebook (например, Central Park Plaza) по схеме номер 2 -  «Полное ведение клиента», этот российский брокер получил бы 65% от комиссии. 

Таким образом его доход составил бы 65,680*65% = 42,692 AED или $11,700, что в  2 раза больше классической партнерской схемы. 

Мы рассказали вам о трех главных способах выхода на рынок недвижимости в Дубае. Ориентируйтесь на свой опыт, личные предпочтения, знания и выбирайте любой удобный именно для вас путь.

Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости
    16.01.2026

    Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости

    От эмоций к контракту

  3. Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!
    12.01.2026

    Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!

    Расскажем, как использовать искусственный интеллект для анализа рынка и прогнозирования доходности

Item 1 of 9
Каталог