Как брокеру начать продавать недвижимость в Дубае: 3 главных способа

Как и в любой сфере торговли, выход на международный рынок в недвижимости открывает новые перспективы и возможности заработка. Однако, многие брокеры не понимают с чего начать, когда дело касается продажи недвижимости за границей, особенно в таком месте как Дубай. В этой статье мы рассмотрим несколько основных аспектов, которые помогут решиться сделать первый шаг.

Основные страхи брокеров

Многие брокеры из других стран опасаются выходить на рынок Дубая и продавать недвижимость у моря несмотря на то, что за такие сделки можно получить значительное комиссионное вознаграждение. Основными препятствиями для брокеров являются:

– Юридические аспекты работы в ОАЭ.

В Дубае строгие юридические законы, поэтому многие начинающие брокеры опасаются столкнуться с неприятностями из-за незнания особенностей местного законодательства.

– Сложности с налаживанием прямого контакта с застройщиками.

Обычно новички не вызывают доверия у надежных девелоперов. Зачастую застройщики либо работают с уже проверенными брокерами, либо доверяют своему маркетинговому отделу.

– Незнание рынка, особенностей разных районов, процесса оформления сделки, проведения оплаты.

Брокерам часто приходится отвечать на вопросы клиента относительно оформления документов, налоговых обязательств, административных сборов и т.д. Без нужных знаний сделать это непросто.

3 способа решения этих проблем

1) Пройти долгий путь самостоятельно

Самый очевидный и прямой путь, который выбирают брокеры – начать частную практику в Дубае. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного: можно переехать, оформить лицензию, и начать действовать. Правда такая работа предусматривает определенные особенности и скрывает множество подводных камней. Новичку на рынке недвижимости в ОАЭ тяжело самостоятельно нарабатывать клиентскую базу с нуля, подбирать подходящие варианты на незнакомом рынке и учитывать нюансы местного законодательства.

В современном мире самый дорогой ресурс – это время. Конечно, можно попытаться самостоятельно разобраться со всеми нюансами и, в итоге, прийти к положительному результату. Однако, потраченное время, нервы и деньги, чаще всего не стоят такой сделки.

Плюсы самостоятельной работы:

– Вы не делите комиссионное вознаграждение с агентством и забираете всю прибыль себе;

– Вы не рискуете нарваться на недобросовестное агентство и потерять несколько месяцев работы впустую;

– Вы самостоятельно строите свой рабочий график, не оглядываясь на руководство.

Минусы самостоятельной работы:

– Отсутствие опытного наставника, к которому можно обратиться по возникающим вопросам;

– Необходимость изучать новый рынок, на котором вы не являетесь экспертом и конкурировать с брокерами, которые работают здесь намного дольше;

– Большая вероятность не учесть что-то из важных юридических аспектов работы в ОАЭ и «потерять лицо» перед клиентом;

– Вся ответственность и расходы на рекламу ложатся на плечи частного брокера, то есть ваши.

2)Воспользоваться услугами агентства-недвижимости

С помощью агентства можно максимально упростить продажу недвижимости в Дубае, особенно на первых этапах. Можно найти агентство недвижимости, которое уже работает в Дубае и передать им клиента. Они сами доведут сделку до финала, а вы получите свою комиссию. Звучит заманчиво, однако не все так просто.

Преимущества работы через агентство:

– С вами будут находиться люди, к которым вы всегда сможете обратиться за профессиональной консультацией;

– В основном, у агентств есть все шаблоны нужных документов, поэтому на их заполнение не нужно будет тратить много времени.

– Не нужно тратить время и деньги на оформление и легализацию;

–Максимальное снижение рисков и ответственности.

Минусы работы через агентство:

– Как и в любой работе по найму вам придется соблюдать все существующие в агентстве регламенты и стандарты;

– Потребуется время, чтобы агентство доверило вам заключение крупных сделок;

– Вы делитесь прибылью с агентством.

Как и сколько можно заработать, работая через агентство:

Важно понимать, что доход брокера складывается только из комиссии за продажу недвижимости. Никакого оклада в ОАЭ, в большинстве случаев, не предполагается. Однако, есть хорошая новость: в Дубае комиссия, которую получит брокер в результате успешной сделки, в разы выше, чем в России.

Если речь идет о крупном агентстве, у которого есть отдел сапорта, маркетинга, юридический отдел и т.д., то примерный диапазон комиссии, которую получит брокер, будет составлять приблизительно 20-30%.

Если компания среднего размера, то вероятнее всего комиссия, которую получит брокер, будет варьироваться в районе 50%.

Если это небольшое, частное агентство, то комиссия за ваши личные завершенные сделки может доходить до 70%.

3)Воспользоваться различными сервисами для брокеров

Если у вас есть большая база клиентов в собственном городе, в котором вы ведете работу, то не стоит жечь мосты и сразу перебираться в ОАЭ. Для начала можно воспользоваться специальными платформами для риэлторов и начать работать удаленно. Именно с помощью таких сервисов вы сможете передать клиента профессиональному брокеру, при этом сохраняя большую часть прибыли.

Какой способ наиболее выгодный для брокера?

Каждый брокер выбирает собственный способ выхода на рынок недвижимости в Дубае. Одним нужна стабильность и опора, поэтому выбор падает на работу с агентством-недвижимости. Другие ищут свободы и решают работать самостоятельно. Третьи задумываются о минимизировании рисков и сохранении большей части прибыли и пользуются специальными платформами.

Давайте сравним, сколько может заработать брокер, сотрудничая с местным агентством недвижимости и работая самостоятельно, на платформе.

Кейс по приобретению квартиры через местное агентство

Русскоязычный клиент обратился к российскому брокеру в январе 2023 г. с просьбой найти вариант для выгодных инвестиций в Дубае на одном из востребованных стартов продаж новостроек. В свою очередь, российское агентство обратилось к одному из раскрученных агентств в Дубае с русским фаундером. Обычно за привод «живого» клиента это агентство платит 30% от комиссии и заключает сделки очень быстро. Благодаря усилиям данного агентства, на старте продаж удалось «забрать» хорошую квартиру с 1 спальней, стоимостью 1642 000 AED.

Комиссия от застройщика по данной сделке составила 4% от стоимости, т.е. 1642000*4% = 65,680 AED.

Соответственно, российский брокер получил 30% от этой суммы, а именно 65,680*30% = 19,704 AED, что составило около $5,400.

Сколько бы заработал брокер через платформу

При продаже своему клиенту похожей квартиры в новом комплексе застройщика Meraas от Housebook (например, Central Park Plaza) по схеме номер 2 - «Полное ведение клиента», этот российский брокер получил бы 65% от комиссии.

Таким образом его доход составил бы 65,680*65% = 42,692 AED или $11,700, что в 2 раза больше классической партнерской схемы.

Мы рассказали вам о трех главных способах выхода на рынок недвижимости в Дубае. Ориентируйтесь на свой опыт, личные предпочтения, знания и выбирайте любой удобный именно для вас путь.