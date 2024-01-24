Главные термины в недвижимости, которые нужно знать брокеру для работы в Дубае (Часть 2)

Продолжаем знакомство с главными терминами на рынке недвижимости Дубая

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, читайте, что же скрывается за сложными на первый взгляд аббревиатурами. Спойлер: все намного проще, чем вы думаете.

P.S. Первую часть нужных брокеру терминов вы сможете найти здесь.

ROI

ROI – главный показатель для инвестора в Дубае. С английского языка Return of Investment переводится как «окупаемость инвестиций». Показатель ROI дает представление о возврате вкладываемых средств и оценивает чистую прибыль.

Многие покупатели стремятся приобрести недвижимость типа off-plan, а потом перепродать ее за более высокую цену. Предполагаемый средний ROI в таких случаях составляет от 10 до 12%. На рентабельность недвижимости также влияет репутация застройщика, расположение комплекса, инфраструктура района, площадь. Как показывает практика, лучше сдаются однокомнатные квартиры, значит, ROI с них будет выше, чем с вилл или многокомнатных апартаментов.

SPA

SPA (Selling Purchase Agreement) – договор купли-продажи, простыми словами, некое соглашение между застройщиком и покупателем. Приобретая квартиру в новостройке, при заключении контракта с девелопером клиент в обязательном порядке должен подписать SPA.

Каждый застройщик имеет свою версию договора. Обычно в нем прописаны следующие пункты:

— стоимость недвижимости и график оплаты;

— планировка квартиры;

— дата, в которую застройщик планирует завершить строительство объекта;

— пункт о условиях перепродажи.

Помимо основной информации, в SPA могут быть также включены и другие договоренности, согласованные обеими сторонами.

SPA обычно готовится в течении 1-4 недель после бронирования недвижимости. Если ваш клиент захочет приобрести квартиру удаленно, то договор купли-продажи также можно заключить дистанционно. А оригиналы документов придут через службу доставки в любую точку мира.

Usufruct

Этот термин также необходимо знать начинающему брокеру, работающему с недвижимостью в Дубае. «Узуфрукт» дает право собственности, которое ограничено по времени на девяносто девять лет. Те риелторы, которые сталкивались с покупкой или продажей недвижимости в ОАЭ, знают, что, по сути, термин Usufruct похож с понятием «лизхолд». Единственное большое отличие: владение жильем по «узуфрукту» не дает право изменять внешний (и частично внутренний) вид недвижимости. То есть о перестройке, реконструкции или капитальном ремонте можно забыть.

Ejari

Если ваш клиент планирует сдавать недвижимость в аренду, то вы должны ознакомиться с термином «Ejari». Это целая онлайн-система, направленная на регулирование взаимоотношений между арендодателем и съемщиком жилья в Дубае.

Важная информация: если по каким-то причинам при сдаче квартиры в аренду договор не внести в систему Ejari, он будет считаться недействительным. Поэтому при возникновении сложных ситуаций никто из сторон не сможет обратиться за поддержкой. В первую очередь за регистрацию в системе ответственен тот, кому принадлежит квартира. Для удобства жителей Дубая существует специальное мобильное приложение.

На что нужно обратить внимание: сертификат Ejari не отменяется автоматически. Поэтому, когда закончится срок аренды, договор придется аннулировать самостоятельно.

Makani

С арабского языка этот термин переводится как «мое местоположение». Брокеру по недвижимости в Дубае необходимо знать, что Makani – своеобразный шифр, который расположен на каждом доме. Торговые центры, жилые дома и достопримечательности обладают своим уникальным кодом, состоящим из десяти знаков.

А теперь перейдем к самому интересному: для чего же это нужно? Дело в том, что в Дубае развита официальная адресная система Makani, позволяющая быстро определить, где вы находитесь во время чрезвычайной ситуации. А в повседневной жизни система подскажет, как быстрее составить маршрут к тому или иному объекту и поможет лучше ориентироваться в городе.

DEWA

Этот термин понадобится вашему клиенту, когда он переедет в свою квартиру. DEWA, или Dubai Electricity and Water Authority – единственный оператор коммунальных услуг в Дубае. Компания идет в ногу со временем: заботится об экологии и пользуется услугами искусственного интеллекта.

Краткий гид по терминам вместо итога

ROI - окупаемость инвестиций;

SPA - договор купли-продажи;

Usufruct - право на владение недвижимостью на ограниченный срок без возможности ее реконструкции;

Ejari - онлайн-система для арендодателя и квартиросъемщика;

Makani - официальная адресная система;

DEWA - оператор коммунальных услуг.