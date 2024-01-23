Каталог
Дата: 23.01.2024

Будущее Дубая: беспилотный транспорт, удаленные сделки и развитие метавселенной

Будущее Дубая: беспилотный транспорт, удаленные сделки и развитие метавселенной

Из фантастических планов – в нашу реальность 

Каждому известно, что Дубай – крупнейший инновационный и технологический город. Из года в год все больше инвесторов стремятся вложить свой капитал в недвижимость ОАЭ не только из-за отсутствия налогообложения, но и из-за высокого уровня комфорта. Рассказываем о самых  «громких» инновациях, которые удалось внедрить в Дубае, и как они влияют на гостей и жителей города.

FacePay – биометрия в транспорте

Наверняка очень скоро жители Дубая распрощаются с бумажными билетами и пластиковыми карточками для проезда. Инновационная система FacePay подразумевает вход в общественный транспорт без прикладывания к терминалу дополнительных средств. Все, что нужно будет сделать человеку, – встать перед специальным устройством. Оно моментально считает его биометрические данные и спишет нужную сумму денег с банковской карты или с того счета, который он синхронизировал со сканером. 

Плюсы системы:

Объединение городских транспортных услуг;

Невозможность потерять билет;

Упрощение оплаты. 

Минусы системы: 

Некоторые люди выступают против передачи своих биометрических данных государству. 

Беспилотный транспорт 

Новость специально для тех, кто не верит в будущее: в районе Jumeirah начали проводить тесты для автономных электромобилей. Обещают, что беспилотные такси появится в ОАЭ уже в 2024 году, так как Эмираты стремятся стать первым государством Ближнего Востока, которое запустит систему автономного транспорта. Машины будущего имеют скоростной режим, разрешенный в районе Jumeirah – 70 километров в час. Контроль за беспилотным транспортом будет осуществлять RTA*. Ответственность за ДТП с участием такого автомобиля несет оператор беспилотника. Как бы то ни было, мы ничуть не удивимся, если в ближайшем будущем именно в Дубае впервые увидим летающую машину. 

Дроны вместо курьеров

На самой крупной технологической выставке Дубая - Gitex Global 2023 гостям продемонстрировали новые версии курьеров. Ими стали небольшие, но мощные дроны. Планируется, что они смогут доставлять еду, весящую до 2,5 килограмм (выдыхаем пиццу и роллы они точно осилят). 

Ожидается, что радиус полета дронов составит около 10 километров. Это сделает доставку не только необычной, но и быстрой. Жара и умеренный дождь «летающим доставщикам» будут не страшны. В 2024 году планируется запустить дроны на пилотной испытательной площадке. С нетерпением будем ждать, что из этого получится. 

Беспроблемные парковки 

Парковка – головная боль всех обитателей мегаполисов. Поэтому в Дубае для удобства жителей придумали парковки с искусственным интеллектом. Приложение будет самостоятельно отслеживать базу данных и точно прогнозировать заполняемость парковок каждый час. Благодаря таким инновационным технологиям уменьшится трафик на дорогах, так как поток машин в поиске места заметно сократится. 

Метавселенная

Если и внедрять высокие технологии в город – то делать это по-крупному. В эмиратах запустили стратегию «Метавселенная Дубая». Есть вероятность, что благодаря ей создастся около сорока тысяч новых виртуальных рабочих мест всего лишь за пять лет. Цель метавселенной увеличить количество блокчейн-компаний в Дубае. Многие беспокоятся, что такие технологии еще больше оторвут нас от реального мира. Однако миссия здесь абсолютно другая: сделать так, чтобы стоящие перед человеком задачи решались быстрее и эффективнее.

Также предполагается, что в метавселенной будет создана настоящая виртуальная больница. Такая клиника позволит проходить консультации у врачей онлайн, а также использовать искусственный интеллект и VR-технологии в программах оказания первой помощи. Согласны, звучит не совсем реально, но посмотрим, что из этого выйдет через несколько лет. 

Развитие 3D-технологий для строительства 

Дубай уже установил мировой рекорд, напечатав на 3D принтере самое большое по размерам здание. Оно стало максимальным по величине в мире, несмотря на то что было создано всего за 19 дней. Главный плюс состоит в том, что использование 3D-технологий в строительстве уменьшает расход используемых материалов. 

Удаленные сделки и виртуальные туры

Те, кто сталкивались с покупкой недвижимости в Дубае, могут подтвердить – почти на всех выставленных на продажу объектах доступны качественные виртуальные туры. Они позволяют исследовать все нюансы недвижимости и прилегающей к ним территории, не покидая своей страны. А если вы захотите купить приглянувшийся объект – вам не обязательно лететь в Дубай, ведь сделку можно совершить удаленно (узнать подробности).

Заключение

Так получилось, что именно Дубай задает стандарты жизни в 21 веке. Не удивительно, что сюда стремятся попасть инвесторы со всего мира. Ведь Дубай с каждым годом все больше превращается в город, где каждый вложенный капитал приумножается благодаря инновационным проектам, направленным на развитие и устойчивость эмирата.  

*RTA (Roads and Transport Authority) - Управление дорог и транспорта Дубая

