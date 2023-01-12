Каталог
Дата: 12.01.2023

Покупатели off-plan недвижимости в Дубае теперь могут получить Золотые визы

Покупатели off-plan недвижимости в Дубае теперь могут получить Золотые визы

Покупатели недвижимости на стадии строительства в Дубае стоимостью от 2 миллионов дирхамов могут подать заявку на получение Золотой визы ОАЭ. Знаковые застройщики передадут информацию иммиграционным властям, что такие покупатели соответствуют инвестиционным рекомендациям. Впоследствии им будет предоставлен статус резидента на 10 лет 👍


Главное преимущество покупки off-plan объектов — это возможность получить доход не только от аренды, но и от прироста рыночной стоимости. Дополнительно застройщики предлагают инвесторам скидки и акции, включая освобождение от уплаты регистрационного сбора в DLD и несколько лет бесплатного сервисного обслуживания.


Чтобы узнать больше об актуальных off-plan проектах, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по указанным контактам.

