Самые роскошные пентхаусы Дубая: инструкция для риэлторов по подбору элитной недвижимости

Пентхаус – просторная элитная квартира, занимающая, как правило, весь последний этаж в здании. Важно не путать пентхаус с обычной квартирой, которая располагается на таком этаже. В пентхаусах есть несколько отличительных особенностей – панорамные окна, наличие отдельного входа, собственный лифт, кинотеатр или фитнес. Пентхаус может состоять как из одного этажа, так и из нескольких. Любопытно, но иногда площадь пентхауса гораздо больше, чем у виллы.

Плюсы пентхауса

–Большая площадь и уникальность квартиры. Каждый пентхаус построен по эксклюзивному дизайну. Поэтому если клиент задумывает купить такую элитную недвижимость на этапе строительства многоэтажного дома, то он сможет реализовать практически любые собственные задумки.

–Территория крыши принадлежит владельцу пентхауса, поэтому он может использовать ее в собственных интересах. Например, построить бассейн, вертолетную площадку или тренажерный зал.

–Отдельный лифт и парковка. Это удобно для тех, кто не хочет лишний раз встречаться с соседями.

–Потрясающий обзор на город. Конечно, панорама из окна пентхауса не сравнится с видом из окон обычной квартиры этого же дома.

–Так как количество соседей сведено к минимуму, то в пентхаусе можно устраивать классные вечеринки на открытом воздухе.

Минусы пентхауса

–Боязнь высоты. Многие люди опасаются жить на самом последнем этаже огромной высотки.

–Несоответствие индивидуальным запросам. Брокеру бывает сложно продать уже готовый пентхаус, потому что клиент может иметь собственное видение планировки и обстановки, которое обычно не совпадает с реализованным проектом. Однако многие застройщики учитывают этот момент и делают планировку пентхауса максимально свободной.

–Переизбыток солнечного света. Окна в пол приносят не только эстетическое наслаждение, но и яркий свет. Поэтому большую часть времени нужно будет прятаться за плотными шторами или жалюзи.

–Высокая цена на такое жилье.

Что нужно знать риэлтору о клиентах

Чаще всего о покупке такой элитной недвижимости, как пентхаус, задумываются обеспеченные люди, которые хотят иметь высокий уровень безопасности и приватности. Они прекрасно видят все детали и нюансы, которые пытается скрыть риэлтор. Обычно такие люди обращаются за помощью по двум причинам: экономия времени и конфиденциальность при заключении сделки. Поэтому самый важный совет риэлтору по продаже элитной недвижимости – заключайте сделки честно.

Топ-3 самых роскошных (и дорогих!) пентхауса Дубая

Пентхаус Como Residences

Именно сделки с пентхаусами оказываются самыми крупными на рынке. Например, в середине ноября 2023 года в Дубае заключили сделку по продаже самого дорогого пентхауса – Como Residences, расположенного в центре Palm Jumeirah. Его стоимость составила $136 млн. Это пентхаус с потрясающим видом на залив и Дубай, с собственным лифтом и системой «умный дом».

Пентхаус в здании Bulgari Lighthouse

До продажи Como Residences самый эффектный и дорогой пентхаус находился в районе Jumeirah Bay в здании Bulgari Lighthouse. Он был продан в феврале 2023 за $112 млн. Внутри этого пентхауса находится девять спален, около пяти парковочных мест, а общая площадь составляет более 3,6 тыс. кв. метров.

One Palm на острове Palm Jumeirah

Этот пентхаус был продан в 2017 году за $74 млн. В то время это был самый элитный пентхаус. Он занимает два этажа и включает в себя бассейн, кинотеатр, террасу и тренажерный зал.

Согласно отчету Knight Frank’s Wealth Report за 2023 год, рынок элитной недвижимости Дубая стал четвертым по активности в мире. Из этого можно сделать вывод, что премиальная недвижимость в ОАЭ пользуется спросом. Главное – знать, на что обращать внимание, прежде чем показывать предложение клиенту.

Инструкция для риэлтора по подбору пентхауса

– Существует мнение, что элитная недвижимость стоит ровно столько, сколько за нее готов заплатить клиент. На таком рынке есть больше вариаций для переговоров о стоимости. Если риэлтор знает нюансы, которые являются важными для клиента, то он может продать даже самую дорогую недвижимость. Поэтому для брокера важно быть внимательным к деталям и уметь концентрироваться на незначительных, казалось бы, вещах.

– Учитесь определять индивидуальные потребности клиента. Для начала узнайте, какая цель покупки элитной недвижимости. Если это переезд, то стоит изучить инфраструктуру понравившегося района, транспортную доступность до делового центра (Business Bay или Downtown Dubai) и другие личные критерии. Если клиент ищет пентхаус для инвестиционных вложений, то стоит рассматривать район с большим туристическим потоком или пентхаус на морском побережье (Dubai Marina или Palm Jumeirah). В любом случае поиск пентхауса начинается с определения целей и потребностей клиента.

– Прежде чем предлагать клиенту варианты пентхаусов, тщательно изучите репутацию застройщика: выполняет ли он свои обещания, обеспечивает ли стабильность и соблюдает ли сроки.

Что еще необходимо узнать у застройщика

Важной характеристикой пентхауса для многих клиентов является изолированность и безопасность. Поэтому стоит выяснить, будет ли отдельный лифт, карточная система доступа, сигнализация, служба охраны и т.д.

Уточните предельную нагрузку последнего этажа. Зная эти параметры, вы легко сможете донести до клиента, почему, например, именно в этом пентхаусе невозможна установка вертолетной площадки. Или, наоборот, уверить клиента, что на террасе можно установить бассейн.

Обратите внимание на звукоизоляцию. Пентхаус идеально подходит для того, чтобы устраивать вечеринки для большой компании. Обычно в пентхаусе немного соседей, но с ними могут возникнуть проблемы, если в элитном пространстве будет плохая звукоизоляция.

Все коммуникации в пентхаусе должны быть надежными, а отделка – выполненной из экологичных материалов.

–Перед встречей с клиентом заранее подготовьте материал об инфраструктуре: где в комплексе есть фитнес-клуб, салон красоты, частный детский сад.

–Ищите уникальные особенности, которые выделяют пентхаус среди других. Помните, что в большинстве случаев вместе с элитной недвижимостью вы продаете мечту, статус, самоощущение, эксклюзивность и образ жизни.